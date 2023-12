73-Jährige nachts auf Parkplatz bei Wiedergeltingen vergessen

Ein Mann entdeckt mitten in der kalten Nacht eine verzweifelte Frau ohne Jacke am Autobahnparkplatz bei Wiedergeltingen. Sie wurde dort vergessen.

Ein Autofahrer hat am Sonntag gegen 3.30 Uhr nachts eine völlig verzweifelte Frau auf dem Autobahnparkplatz "Wertachtal-Nord" bei der Wiedergeltingen entdeckt. Die 73-Jährige stand dort bei winterlichen Temperaturen ohne Jacke. Der Autofahrer alarmierte die Polizei.

Wie sich herausstellte, war die Bosnierin mit ihrem 67-jährigen Bruder und dessen Ehefrau auf der Autofahrt von Bosnien auf dem Weg in die Schweiz. Auf dem Parkplatz hatten sie kurz Rast gemacht. Die 73-Jährige suchte die Toilette auf, als sie zurückkam, war das Auto weg. "Ihr Bruder hatte nicht bemerkt, dass seine Schwester das Auto verlassen hatte", teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Familie entdeckte erst vor Zürich, dass die 73-Jährige seit Wiedergeltingen nicht mehr im Auto ist

Die Frau wusste nicht, wohin, Ansprechpartner hatte sie nicht und auch keine Telefonnummern dabei. Ihre Familie bemerkte erst kurz vor Zürich in der Schweiz, dass die 73-Jährige nicht mehr im Auto ist. Ihr Bruder sei sofort zurückgefahren, habe seine Schwester an der Raststätte aber vergeblich gesucht. Erst als er die Polizei rief, klärte sich, was passiert war. Seine Schwester war zu diesem Zeitpunkt bereits auf einer Polizeiwache im Warmen. Nach vier Stunden konnte die Familie ihre Fahrt wiedervereint fortsetzen. (mz)

