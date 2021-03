17:57 Uhr

Absage fürs Bad Wörishofer Osterhasenland

Plus Warum die Stadt Bad Wörishofen das Projekt in der Innenstadt nicht genehmigt - und wie der Erbauer der Osterhasenwelt darauf reagiert.

Von Markus Heinrich

Das „Haus Hasenglück“ wird nicht in Bad Wörishofen stehen. Die Stadt genehmigt das Osterhasenland am Denkmalplatz nicht. Dabei sind sich alle Beteiligten einig, dass man die Idee von Siegfried Unsin eigentlich mag. „Das wäre wahnsinnig gut und förderlich“ für die Innenstadt, sagt Peter Kranz vom Verband „Die Aktiven Einzelhändler“. Dass Unsin sein Projekt bereits öffentlich präsentierte, verwundert Bad Wörishofens Ordnungsamtsleiter Marcus Kleebaur dagegen. „Vereinbarte Spielregeln wurden leider nicht eingehalten“, sagt er. Osterhasenland-Erbauer Unsin will nun Konsequenzen aus der Ablehnung ziehen.

Das „Haus Hasenglück“ gehört zu den Bauwerken, die Unsin bereits in seiner Werkstatt in Wiedergeltingen hergestellt hat. In Bad Wörishofen, wo er ein Goldschmiede-Geschäft betreibt, wollte er das Hasendorf zu Ostern aufstellen. Zuletzt stand am Denkmalplatz der von Unsin gebaute Wintermärchen-Wald. Ordnungsamtsleiter Kleebaur teilt mit, am 11. Februar habe es einen gemeinsamen Termin mit Vertretern des Stadtrates, der „Aktiven Einzelhändler“, der Verwaltung und Unsin gegeben. Dabei sei besprochen worden, was nötig sei, damit über das Projekt entschieden werden kann. Dabei sei klar geworden, dass im Haus Hasenglück Kinder spielen sollen. Deshalb, so Kleebaur, müsse das Gebäude als Spielgerät betrachtet und daher sicherheitstechnisch der DIN 1176 entsprechend gebaut werden. Nötig seien zudem eine Abnahme sowie regelmäßige Kontrollen für das zweistöckige Haus mit begehbarem Balkon. Versicherungsschutz müsse ebenfalls bestehen.

Alles Handarbeit: Siegfried Unsin bei der Arbeit an seiner Osterhasenwelt. Bild: Franz Issing

„Nachdem Herr Unsin das leider nicht vorab geklärt hat und dann auch nicht als verantwortlicher Antragsteller auftreten wollte“, habe man bei den Aktiven Einzelhändlern angefragt, so Kleebaur. Zudem habe man Unsin zuletzt mehrfach telefonisch darauf hingewiesen, dass noch keine Freigabe erfolgen könne und die Entscheidung bezüglich der Hütte noch offen sei. „Er wurde aus diesem Grund auch gebeten, bis zur Erteilung einer Zustimmung mit dem Schritt an die Öffentlichkeit zu warten“, so Kleebaur. Unsin stellte sein Projekt zwischenzeitlich aber vor.

Bei der Haushaltsklausur fiel die Entscheidung in Sachen Osterhasenland in Bad Wörishofen

Als dann auch der Verband der Einzelhändler nicht als Veranstalter auftreten wollte, habe man das Thema im Zuge der Haushaltsklausur diskutiert und am 3. März entschieden. Tags darauf entstand im Rathaus ein Brief mit der Ablehnung an Unsin. Sicherheitsaspekte, Überlegungen zur aktuellen Corona-Lage sowie „zwingende haushaltsrechtliche Bestimmungen“ hätten bei der Entscheidung eine maßgebliche Rolle gespielt, so Kleebaur. Man habe Unsin mitgeteilt, dass die Stadt die Aufstellung der Hütte ohne Sicherheitsnachweis und ohne Aktionsträger leider nicht genehmigen und unterstützen könne. Aber auch Kleebaur sagt: „Für die Innenstadt ist das Engagement von Herrn Unsin sicherlich ein Gewinn“, darüber seien sich alle Beteiligten einig. „Gerne würden wir die Erlaubnis zur Aufstellung erteilen, was unter den derzeitigen Gegebenheiten aber leider nicht möglich ist.“

Brunnen samt Enten gehören ebenfalls zur neuen Hasenwelt, die nun aber nicht aufgestellt werden darf. Bild: Franz Issing

Man hoffe aber, dass man bei anderer Gelegenheit, etwa zu Weihnachten, die „Sache nochmals in Angriff“ nehmen könne. Dann aber mit rechtzeitigen Absprachen und einem gemeinsamen Vorgehen. Auch Peter Kranz, der stellvertretende Vorsitzende der Aktiven Einzelhändler, sagt, er hoffe, dass Unsin den Wintermärchen-Wald heuer wieder aufstellt. Auch Kranz nennt die Sicherheitsaspekte als Grund, warum der Verband so kurzfristig nicht als Veranstalter auftreten konnte. Grundsätzlich sei man dazu aber bereit.

Ob sich diese Hoffnung erfüllt, schien am Montag aber fraglich. „Ich mache hier nie wieder etwas“, sagte Unsin als Reaktion auf den Ablehnungsbescheid. Das Osterhasendorf, das bereits fertig ist, soll nun in einer anderen Gemeinde entstehen. „Ich suche bereits einen anderen Standort“, sagte Unsin. Der Goldschmiedemeister glaubt, man hätte das Problem einfach lösen können. „Wenn es Sicherheitsbedenken gibt, bleibt die Hütte eben zu“, sagt er. „Ich könnte sie auch ganz weglassen, sie macht nur ein Dreißigstel der ganzen Aktion aus.“ Unsin glaubt: „Die Stadt will es nicht.“ Das aber, betonten Kleebaur und Kranz, stimme nicht, im Gegenteil. Das Osterhasendorf wäre „wahnsinnig gut und förderlich“ für den Handel in der Innenstadt, sagte Kranz.

