Abschied von der Sorglosigkeit

Bürgermeister Christian Kähler begrüßte rund 120 Türkheimerinnen und Türkheimer bei der Bürgerversammlung im Rosenbräu. Kähler erinnerte in einer Fotoschau an die zahlreichen Projekte der Gemeinde im vergangenen Jahr. Für den Blick in die finanzielle Zukunft war Kämmerer Claus-Dieter Hiemer zuständig: Aufbauend auf einem soliden finanziellen Fundament sieht Hiemer die Marktgemeinde gut gerüstet für die millionenschweren Investitionen. „Aktuell ist der Markt Türkheim praktisch schuldenfrei“

Kämmerer Claus-Dieter Hiemer macht den Türkheimern klar, dass er die Gemeinde gut auf schwierige Zeiten vorbereitet sieht.

Von Alf Geiger

Der Markt Türkheim und seine aktuell 7307 Einwohner müssen sich vor der Zukunft keine allzu großen Sorgen machen, stellte Kämmerer Claus-Dieter Hiemer bei der Bürgerversammlung im Türkheimer Rosenbräu am Montag und gestern Abend in Irsingen klar: „Der Markt Türkheim ist derzeit praktisch schuldenfrei, die guten Jahre wurden für Investitionen und Schuldenabbau genutzt, das schwierige Jahr 2018 wurde besser überstanden als erwartet und damit können wir insgesamt solide Verhältnisse vorweisen“, so Hiebers Fazit vor gut 120 Bürgerinnen und Bürgern.

Türkheim investiert in den nächsten Jahren gut 30 Millionen Euro

Und doch werde es wohl die letzte Bürgerversammlung gewesen sein, in der er nicht über Kreditaufnahmen berichten muss: gut 30 Millionen Euro wird der Markt Türkheim in den nächsten Jahren investieren müssen.

Hiemer sieht die Marktgemeinde dennoch gut gerüstet für die Zukunft – denn da warten einige Herausforderungen auf die Türkheimer. Lang ist die Liste der bevorstehenden Investitionen – und teuer. Neue Kindergärten, Waaghaus, Feuerwehrhaus Irsingen, Sanierung Mittelschule, Erweiterung der Grundschule, Straßenbau, Sanierung der Kläranlage, Investitionen im Bauhof – und dann muss die Gemeinde ja auch noch für die Generalsanierung des Türkheimer Gymnasiums und das neue Dach der Eishalle des ESVT ihren Anteil abzahlen.

Mit Ausnahme der Waaghaus-Renovierung sind das alles kommunale Pflichtaufgaben, die vor allem auch dem Bauboom und dem Zuzug junger Familien geschuldet sind. Alles zusammen summieren sich die Investitionen der Wertachtalgemeinde in den kommenden Jahren auf mindestens 30 Millionen Euro.

Weil die Gewerbesteuer sprudelt, konnte Hiemer statt der eingeplanten 3,2 Millionen Euro an Gewerbesteuer insgesamt 3,6 Millionen Euro auf der Habenseite einbuchen. Im Jahr 2017 waren es sogar 3,3 Millionen Euro. „Es schaut deutlich besser aus als geplant,“ so Hiemer vorsichtig optimistisch.

Auch bei der Einkommenssteuer liege die Gemeinde deutlich über dem Haushaltsansatz von 3,85 Millionen Euro und verpasste am Ende mit 3,97 Millionen Euro knapp die Vier-Millionen-Schallmauer. Unterm Strich bedeute dies Mehreinnahmen von rund 800 000 Euro, mit denen selbst bei einer „realistischen und vorsichtigen“ Haushaltsplanung nicht habe gerechnet werden können.

Erfreulich dann auch, dass die Marktgemeinde bei den Ausgaben laut Hiemer ebenfalls gut und sparsam gewirtschaftet habe, sodass im vergangenen Jahr mit tatsächlichen 14,5 Millionen Euro unterm Strich rund 450 000 Euro weniger Ausgaben zu Buche schlugen als befürchtet. Sorgen macht da vor allem der Block der Personalkosten, der auch angesichts des benötigten Personals für die neuen Kindergärten weiter anwachsen werde.

Auf der Einnahmenseite sei jedoch der Vermögenshaushalt weit hinter den Erwartungen geblieben: Mit Beitragseinnahmen aus geplanten Grundstücksverkäufen vor allem in den Gewerbegebieten Unterfeld und Merowingerstraße hatte die Marktgemeinde gut drei Millionen Euro Verkaufserlös einkalkuliert. Dass es am Ende nur etwa 1,9 Millionen Euro waren, lag an zeitlichen und planerischen Verzögerungen.

Türkheimer Finanzlage als "solides Fundament" für millionenschwere Projekte

All dies zusammengerechnet werde die Marktgemeinde Türkheim bei einem Jahresergebnis mit einer „schwarzen Null“ landen, rechnete Hiemer vor. Das werde dann auch dazu führen, dass statt der kalkulierten 4,6 Millionen Euro „nur“ rund 3,35 Millionen aus den Rücklagen entnommen werden müssen, sodass Türkheim jetzt immer noch rund 2,2 Millionen auf dem „Festgeldkonto“ habe. Hiemer nannte die aktuelle Finanzlage daher zusammenfassend ein „solides Fundament“, auf dem die millionenschweren Projekte finanziert werden könnten. Immerhin sei die Marktgemeinde damit aktuell „praktisch schuldenfrei“, so Hiemer.

Damit wird es aber schon im kommenden Jahr endgültig Schluss sein – auch daran ließ Hiemer keinen Zweifel. Die bevorstehenden Investitionen werden ohne neue Schulden nicht zu stemmen sein, so der Kämmerer. Optimistisch sei er trotzdem, auch angesichts der sprudelnden Einnahmen aus dem gemeindlichen Anteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer: „Wir erwarten 2019 eine erfreuliche Einnahmesituation, besser als 2018 erwartet“, so Hiemer. Aber: „Ab 2020 sind Kreditaufnahmen nicht zu vermeiden“.

Bürgermeister Christian Kähler listete dann in einer Fotoschau noch einmal die Projekte in der Marktgemeinde auf, die vom Gemeinderat im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht worden waren.

