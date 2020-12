vor 31 Min.

An diesem Kammlacher Haus glitzert und funkelt es allüberall

Plus In Kammlach überstrahlt das Weihnachtshaus von Familie Bajic alle anderen.

Von Johann Stoll

Eines hat Corona auf jeden Fall geschafft: Viele Menschen besinnen sich, wenn auch eher gezwungenermaßen, auf ihr Zuhause, und das gestalten sie sich so gemütlich wie möglich. Wenn schon das öffentliche Leben in der Weihnachtszeit wegen der Ansteckungsgefahr drastisch zurückgefahren werden muss, soll es zumindest daheim glitzern und funkeln. In Kammlach haben heuer deutlich mehr Menschen Fenster und Häuser weihnachtlich erstrahlen lassen als sonst. Bei Waltraud Stähle-Bajic und ihrem Mann Dragoljub trifft das so allerdings gar nicht zu.

Die beiden Wahl-Kammlacher haben es schon immer geliebt, die Weihnachtszeit zu verzaubern. Seit sie vor 17 Jahren aus Konstanz nach Kammlach gezogen sind, sorgen sie mit ihrer alljährlichen Weihnachtsbeleuchtung für großes Staunen. Selbst wer nicht genau weiß, wo die beiden wohnen – in den Abend- und Nachtstunden ist ihr Haus schon von Weitem zu erahnen, so erstrahlt es im Lichterglanz.

Es dauert mehrer Wochen, bis die Weihnachtswelt von Familie Bajic in Kammlach aufgebaut ist

Bereits im November beginnen Waltraud Stähle-Bajic und ihr Mann Dragoljub geradezu generalstabsmäßig ihre Glitzerweihnachtswelt zu planen. Der Keller, wo all die Schätze zwischengelagert werden, wird leer geräumt, Kabel werden verlegt und im Gebäude und außerhalb entsteht eine prächtige Märchenwelt. Das fordert die beiden Rentner über mehrere Wochen.

Sobald das Aufbauwerk getan ist, freuen sie sich über all die staunenden Blicke und bewundernden Ausrufe von Nachbarn, die das Haus gerne als Ziel bei einem Abendspaziergang wählen.

Im Inneren ist es fast noch gemütlicher. Porzellanfiguren, Engel, Kerzenschein und jede Menge Spieluhren sogen dort für eine Atmosphäre wie aus einer anderen Welt. Das Ehepaar staunt selbst manchmal am meisten, wie viel Arbeit doch in seinem weihnachtlichen Traumhaus steckt. Aber es macht den beiden einfach einen Riesenspaß. Und wenn sie irgendwo wieder eines der kunstvollen Objekte auftun, kommt das eben noch zur Sammlung hinzu. Da können beide nicht widerstehen, und so wird ihr Traum immer noch größer und größer.

