Vorfreude auf das Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Plus Der Vorverkauf für das Festival der Nationen im Kurhaus Bad Wörishofen zeigt deutlich, wie sehnsüchtig sich Künstler und Fans auf die Konzerte freuen.

Für Künstlerinnen und Künstler war und ist die Corona-Pandemie eine besonders schwierige Zeit. Ohne Konzerte bröckelt selbst bei Weltstars das finanzielle Fundament – vor allem der Kontakt zum Publikum bei Live-Auftritten ist für Musikerinnen und Musiker durch nichts zu ersetzen. Kein Wunder also, dass sich alle auf das „ Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen freuen, das die Kurstadt vom 24. September bis 2. Oktober unter dem Motto „Zeit für Musik - Live und Miteinander“ wieder einmal zur Klassik-Hauptstadt werden lässt.