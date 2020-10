14:00 Uhr

Betrunkener Autofahrer kann sich nicht an seinen Unfall bei Mindelheim erinnern

Die Mindelheimer Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Crash beobachtet haben.

Ein Zeuge meldete bei der Polizeiinspektion Mindelheim in der Nacht auf Sonntag einen Unfallwagen, der am östlichen Stadtrand von Mindelheim stand. Die Polizei fand einen silbernen Opel Corsa vor, der vorne links beschädigt war. Sie traf auch den 25-jährigen Fahrer an, der laut Polizeibericht jedoch so betrunken war, dass er sich an nichts erinnern konnte.

Zwischen ein und vier Uhr morgens muss es bei Mindelheim gekracht haben

Die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können. Der Unfall muss am frühen Sonntagmorgen zwischen ein und vier Uhr passiert sein. (mz)

