Corona-Konzert am Balkon: Ein bisschen Dolce Vita in Kammlach

Plus Salvatore und Rosario erfreuen die Senioren mit Klängen aus Italien. So kam der Auftritt der "italienischen Augsburger" an.

Von Ulla Gutmann

Ein paar lebensfrohe deutsch-italienische Schlager würden das Regenwetter schon vertreiben beim Balkonkonzert in Kammlach, so hofften Salvatore und Rosario Iemmolo. Aber obwohl sich die beiden „italienischen Augsburger“ mit Liedern wie „Amore, Amore“, „Marina“, „Sempre, Sepre“ oder „Domani Sera“ alle Mühe gaben, regnete es in Strömen weiter.

Gratiskonzert in der Seniorenwohnanlage in Kammlach

Beatrix Leise-Lesser, Pflegeberaterin und Seniorenbetreuerin, kennt die beiden Künstlerbrüder schon seit 2016, als sie sich bei einer Tanzveranstaltung trafen. „2018 hatten die beiden Musiker ihren Durchbruch, als sie die Schlager-Trophy in Vilshofen gewannen“, so Leise-Lesser, die für die Bewohner der Seniorenwohnanlage in Kammlach das Gratiskonzert organisiert hatte. „Danach hatten sie sogar mehrere Fernsehauftritte.“

Die Bewohner genossen schon zuvor drinnen im Trockenen Pizzaschnitten und Rotwein und erlebten danach ein bisschen „Dolce Vita“. Salvatore e Rosario spielten draußen im Schutze eines Pavillons und drinnen wurde sogar ein wenig mitgetanzt. Ein beschwingt-entspannter Nachmittag in schwierigen Zeiten.

Alte Schlager und neue Lieder sorgen für gute Stimmung

„Salvatore e Rosario“ ließen sich die Laune auch vom kühlen Regen nicht verderben und präsentierten außer bekannten Schlagern auch ein paar Neuheiten aus ihrem aktuellen Album, das sie bisher wegen der Corona-Krise noch nicht live vortragen konnten. So bekamen die Kammlacher von den Künstlern nagelneue Songs serviert, denn außer den Bewohnern des Seniorenheims waren ausdrücklich auch Zaungäste willkommen. Wegen des Wetters kamen nur wenige, doch denen, die dabei waren hat es sehr gefallen und die sympathischen Musiker haben mit italienischen Charme und ihrer mitreißend-lebensbejahenden Musik bestimmt neue, treue Fans gewonnen.

