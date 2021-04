Corona-Tests: In Markt Wald gibt es nun eine „Popelstation“

Plus Bürgermeister Peter Wachler bietet im Rathaus in Markt Wald kostenlose Schnelltests für Schüler an.

Nachdem nach wie vor viele Eltern die Corona-Schnelltests in der Schule ablehnen, bietet Bürgermeister Peter Wachler seinen Bürgern in Markt Wald nun eine Alternative: Am kommenden Montag eröffnet er im Rathaus die „Popelstation“.

Dort testet er selbst die Kinder kostenlos und „ganz diskret“. Dazu hat er sich am Freitag extra zum Corona-Tester ausbilden lassen. Hintergrund waren die anhaltenden Diskussionen über die Corona-Schnelltests in den Schulen. Manche, darunter wie berichtet auch Landrat Alex Eder, befürchten, dass die Kinder im Falle eines positiven Testergebnisses vor ihren Klassenkameraden stigmatisiert werden könnten. Um den Eltern diese Sorge zu nehmen, richte er nun die „Popelstation“ ein, so Wachler gegenüber der MZ. Niemand solle sein Kind zuhause lassen müssen, weil dieses den vorgeschriebenen Test nicht vorweisen könne.

Kinder aus Markt Wald, die sich beim Corona-Schnelltest in der Schule unwohl fühlen, dürfen nun zur "Popelstation" ins Rathaus kommen

Auf Facebook schreibt er zudem: „Eltern sollten meines Erachtens in dieser ohnehin schon schweren Zeit nicht zusätzlich verunsichert werden. Meine politische Aufgabe sehe ich darin, zusammenzuführen und nicht zu spalten. Allein deswegen habe ich heute eine Arbeitssicherheits-Schulung absolviert und habe mich zum „professionellen Schnelltester“ ausbilden lassen.“ Er halte es zwar für den richtigen Weg, die Kinder in der Schule zu testen, und glaube auch nicht, dass ihnen dadurch zu viel zugemutet werde. „Dennoch sind die Kinder das schützenswerteste Gut, was wir haben, daher steht mein Angebot: Sollte sich ein Kind beim Schnelltest im Klassenzimmer unwohl fühlen, kann es gerne zu mir ins Rathaus kommen.“

Die „Popelstation“ öffnet am kommenden Montag, 19. April, um 7.30 Uhr. Bitte am Rathaus klingeln und den Mund-Nasenschutz nicht vergessen!

Lesen Sie auch: