Das Rössle soll wieder ein Dorftreff werden

Plus Sanierung oder Abriss und Neubau? Der Stadtrat von Bad Wörishofen hat nun die Weichen für die Zukunft des einstigen Schlingener Gasthofes gestellt.

Nun steht fest, was mit dem ehemaligen Gasthof Goldenes Rössle in Schlingen geschieht. Der Stadtrat stellte nach einer Diskussion mit vielen Details zum Zustand des Gebäudes und seiner möglichen Zukunft am Montagabend die Weichen.

Der Rat sah sich zunächst die Entwürfe für ein Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen an. Hier hatte die Architekturstudentin Julia Haas für ihre Masterarbeit eine Menge Vorarbeit geleistet. In Schlingen kam die Arbeit bei einer Versammlung bereits gut an (wir berichteten). Im Stadtrat musste nun die Frage beantwortet werden, ob das Rössle mit einer Generalsanierung zum Dorfgemeinschaftshaus wird oder ob es einen Neubau geben muss. Die Grundlage für die Entscheidung lieferte das Ingenieurbüro Lutzenberger, welches das Rössle begutachtet hatte. Zusammengefasst kann man sagen, dass das Gebäude umfassend gedämmt und alle Installationen erneuert werden müssten, inklusive Heizanlage, was angesichts der niedrigen Deckenhöhe aber problematisch und damit teurer als üblich würde. Das Schadensbild am Gebäude deute zudem auf eine „merkliche Setzung“ hin, wie es hieß. Auch der Statiker riet von einer Sanierung ab.

Die Liste an Mängeln war lang und am Ende stand eine klare Empfehlung von Stadtbaumeister Roland Klier: der Neubau. Zustimmung erhielt er von SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel, der fast 20 Jahre mit der Kleinkunstbühne „Profil“ im Rössle als Spielort zu Gast war. „Ich kenne das Gebäude wie meine Westentasche“, sagte Ibel und berichtete von feuchten Wänden bis auf einen Meter Höhe und Salpeter, der sich eingenistet habe. Zur Dämmung der Zwischendecken sei damals, vor über 100 Jahren, Stroh verwendet worden. Das sei mittlerweile Staub. „Eine Sanierung lohnt sich nicht“, sagte Ibel. Man habe höhere Kosten und am Ende ein unbefriedigendes Ergebnis.

CSU-Fraktionssprecher und Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel sprach von einem „ernüchternden Ergebnis“ der Bestandsaufnahme. Es sei nun „höchste Zeit“ für nächste Schritte, mahnte Welzel und erinnerte daran, dass es nun ein Jahr her sei, dass der CSU-Antrag zur weiteren Planung für das Rössle beraten worden sei. „Ich weiß nicht, wo wir heute stehen würden, wenn das damals per Beschluss nicht angeschoben worden wäre“, sagte Welzel. Die Schlingener hätten ihre Hausaufgaben gemacht.

Warum jetzt die Zeit für Bad Wörishofen drängt

Für die Stadt drängt nun die Zeit. Das Dorferneuerungsverfahren für Schlingen wird laut Amt für ländliche Entwicklung im Frühjahr 2020 abgeschlossen und damit aufgehoben. Spätestens bis dahin müsse der Auftrag an einen Architekten ergangen sein, stellte die Bauverwaltung dar. Nur so seien die Planungskosten noch über die Dorferneuerung förderfähig. Der Bau selbst könnte dann später im Rahmen einer Einzelprojektförderung bezuschusst werden, hieß es.

Wie es weitergehen soll, ist für Baureferent Wilfried Schreiber (FW) klar: „Es ist unstrittig, dass ein Neubau favorisiert werden sollte“, sagte er. Das neue Gebäude sollte aber nicht mehr so dicht an der Straße stehen. „Ich bin begeistert von diesem Projekt und es wäre schön, wenn es realisiert würde“, sagte Schreiber. Auch Wirtschaftsreferent Alwin Götzfried von der FW-Fraktion favorisiert den Neubau. Wie Ibel drängte aber auch er auf eine Kostenschätzung, welche es in der Sitzung aber nicht gab. Zu unklar sei noch, was am Ende tatsächlich gebraucht würde, hieß es sinngemäß. SPD-Fraktionsvize Helmut Vater machte eine eigene Rechnung aufgrund der etwa 4000 Kubikmeter Raumvolumen auf und stellte eine Zahl von 3,5 Millionen Euro in den Raum. Diese wurde von der Verwaltung aber nicht bestätigt. Im Raum stehen mögliche Zuschüsse vom Staat und Eigenleistungen, um die Kosten für die Stadt erheblich zu senken. Auch hier fehlen aber endgültige Zahlen.

Redner warnen vor Stabilisierungshilfen des Staates

Götzfried wie auch Welzel warnten zudem davor, weiter die Beantragung von staatlichen Stabilisierungshilfen zum Thema zu machen. Dies hat bekanntlich Bürgermeister Paul Gruschka (FW) angekündigt. Das Dorfgemeinschaftshaus sei eine freiwillige Leistung der Stadt. „Hätte der Stadtrat Stabilisierungshilfen beantragt, wäre das vermutlich nicht möglich“, glaubt Götzfried.

Gruschka sagte seinerseits, die Entscheidung zur Planungsvergabe schaffe nun die Grundlagen für belastbare Zahlen. Damit könne man dann an die Schlingener herantreten, wo es viele gute Handwerker gäbe, die Eigenleistungen für das Dorfgemeinschaftshaus signalisiert hätten. Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer mahnte in diesem Zug eine „kostenbewusste und bodenständige“ Planung an und bat darum, auch den Bau in Holzrahmenbauweise zu prüfen, weil dies auch schneller gehe.

Auf die Kostenschätzung verwies auch FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler. Zuerst aber müsse die Grundsatzentscheidung gefällt werden. Hützler sprach sich für einen Neubau aus.

Der Entwurf von Haas sieht neben einem Jugendraum, einem Saal mit Bühne und großzügiger Verglasung vor, einen Raum für Musiker, Schützen und Tangotänzer, dazu einen gemütlichen Innenhof zum Sitzen und ein Nahversorger-Café. Dieser soll über den aktuellen Haupteingang betreten werden, der neue Haupteingang soll lichtdurchflutet in der Mitte des Gebäudes liegen. Doris Hofer bat darum, schon vorab zu klären, wer diesen Nahversorger betreiben soll. Denn dies sei in Dörfern nicht leicht zu verpachten. Bürgermeister Gruschka sagte dazu, noch sei ja überhaupt nicht klar, was da kommt. Entstehen soll ein Dorftreff für Schlingen, in dem man auch Kaffee trinken kann. „Der Nahversorger ist nur die Idee der Masterarbeit“, sagte Gruschka.

So fallen die ersten Reaktionen nach dem Beschluss aus

Für die CSU war klar, wie es zunächst weitergeht. „Wir sind für den Neubau“, sagte Finanzreferentin Michaela Bahle-Schmid. „Wir werden auch dieses Projekt unterbringen“, sagte sie zur Haushaltslage. Auch Götzfried ist da zuversichtlich. „Konsolidierung ist zum Unwort des Jahres geworden“, sagte er. Dabei stehe Bad Wörishofen besser da, als dargestellt.

Gegen eine Stimme beschloss der Rat, dass das Rössle abgerissen wird. An seiner Stelle soll dann ein Dorfgemeinschaftshaus als Neubau entstehen. Der Stadtrat beschloss zudem, dass Architektenangebote eingeholt werden.

Wolfgang Tröber vom Musikverein Schlingen war nach der Sitzung erleichtert. „Das war ein ganz wichtiger Meilenstein in dem Projekt“, sagt er. Nun bestehe Klarheit darüber, wie es weitergeht. Mit einer konkreten Planung könne man dem Stadtrat auch konkrete Eigenleistungen anbieten. Tröber freute sich über den großen Rückhalt im Rat. „Ohne diese Unterstützung geht es nicht“, betonte er. Auch der Vorsitzende des Verschönerungsvereines Bad Wörishofen meldete sich nach der Sitzung zu Wort. Der erste Entwurf sei ansprechend, sagt Michael Scharpf. Sein Wunsch: konkreter auf das historische Gasthaus-Gebäude eingehen. So habe man es damals auch beim Guggerhaus gemacht. „Dazu gehören vor allem die markanten, stilprägenden Rundbogenfenster im ersten Obergeschoß und die fassadengliedernden Fensterläden“, sagt Scharpf. Er nennt es zudem „höchst bedauerlich“, dass der prächtige schmiedeeiserne Wirtshausausleger aus dem 19. Jahrhundert „vom Vorbesitzer zu Geld gemacht wurde“ und für das künftige Dorfgemeinschaftshaus verloren sei. Die Stadt hatte das Rössle im Jahr 2016 von einer Brauerei gekauft.