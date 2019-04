vor 51 Min.

Debatten um einen verflixten Carport

Warum ein geplanter, überdachter Autostellplatz in Mindelheim zu einem großen Problem wurde.

Von Johann Stoll

Auf den ersten Blick war es ein Bauantrag wie so viele, die im Bauausschuss der Stadt Mindelheim zur Entscheidung anstehen. Er schien auf den ersten Blick ohne große Tücken zu sein. Das zweigeschoßige Gebäude direkt südlich der Mindelheimer Feuerwache an der Bad Wörishofer Straße soll umgebaut werden. Eine gut vier Meter breite Gaube nach Süden hin ist geplant, ebenso eine eingeschoßige Erweiterung des Gebäudes Richtung Osten. Gegen all diese Überlegungen des Bauherrn hatten die Mitglieder des Bauausschusses und auch die Verwaltung nichts einzuwenden. Uli Manlig (SPD) formulierte es so: Es sei positiv, wenn hier ein Leerstand beseitigt werde. Das wollten die Stadträte auch unterstützen.

Und doch hat die Geschichte einen Haken. Geplant ist nämlich auch, die bestehende Garage direkt neben dem Geh- und Radweg zu beseitigen und durch einen Carport zu ersetzen. Michael Egger vom Bauamt sagt, schon die alte Garage sei außerhalb der Baugrenzen gestanden. Ein Carport an dieser Stelle würde den Vorschriften der Bayerischen Garagen- und Stellplatzverordnung widersprechen. Dort wird ein Mindestabstand von drei Metern zu Geh- und Radwegen gefordert.

Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer könnten gefährdet werden, lautete in Mindelheim die Begründung

Der Grund ist die Verkehrssicherheit. Wenn ein Auto rückwärts ausfährt, könnten Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Schon im Jahr 1960 hatte offenbar der Stadtrat von Mindelheim Bedenken an dieser Stelle, sagte Bürgermeister Stephan Winter. Die Garage musste damals parallel zur Bad Wörishofer Straße gebaut werden. So konnten Autos besser in die Straße einfädeln. Der Carport dagegen soll in Ost-West-Richtung stehen.

Polizei, Ordnungsamt und Vertreter des Landratsamtes haben sich den Fall vor Ort angesehen. Ihr Urteil: zu gefährlich. Die Stadtverwaltung schlug deshalb vor, den Carport um zwei Meter Richtung Osten zu verschieben. Davon ist der Bauherr nicht begeistert, weil dadurch weniger Licht in Keller und Küche fällt. Dietmar Wagner (Freie Wähler) sagte, er habe bei sich Zuhause eine ähnliche Situation. Er fährt rückwärts in die Garage und gut ist’s.

Sollten an der selben Stelle in Mindelheim zwei Parkplätze statt eines Carports gebaut werden, müssten die Stadträte sie genehmigen

Manfred Schuster (BG) fragte, wenn statt eines Carports zwei Parkplätze gebaut würden, „müssten wir es genehmigen?“ Hier macht der Gesetzgeber tatsächlich einen Unterschied. Ein Carport wird als garagenartiges Gebäude gewertet. Damit gilt besagte bayerische Verordnung. Parkplätze dagegen grenzen häufig direkt an Fußwege an.

Nach mehr als einstündiger Debatte einigte sich der Bauausschuss auf die Formulierung: Die Genehmigung wird erteilt, wenn in einer Grunddienstbarkeit geregelt wird, dass die Bepflanzung dauerhaft nicht höher als 80 Zentimeter ausfällt oder der Carport zwei Meter weiter nach Osten versetzt wird. Das letzte Wort hat nun das Landratsamt als Genehmigungsbehörde.

