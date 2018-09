19:00 Uhr

Der Polizei fehlen Respekt und Personal

Gewerkschafter fordern in Mindelheim mehr Anerkennung.

Von Wilhelm Unfried

Samstage ohne Fußballspiele oder Demos, die nicht zugelassen werden, weil die Polizei nicht mehr die erforderlichen Kräfte bereitstellen kann. Dieses düstere Bild malte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, bei der Jahresversammlung der GdP-Bezirksgruppe Schwaben Süd/West in Mindelheim. Der Personalmangel mache sich bis in der kleinsten Dienststelle bemerkbar. Dies bestätigten auch der stellvertretende Landesvorsitzende Peter Pytlik und der Kreisvorsitzende Gerwin Bernhard. Alle Redner beklagten die wachsende Gewalt gegenüber Einsatzkräften.

Zur Versammlung in Mindelheim waren auch der Präsident des Polizeipräsidiums Süd-West, Werner Strößner, und sein Stellvertreter Guido Limmer gekommen. Bayerns Innenminister Hermann hatte sich kurz vor der Versammlung noch telefonisch bei Pytlik gemeldet, um den Dank für die Einsatzbereitschaft an die Kollegen zu übermitteln.

Die Sicherheitslage in Deutschland ist gut

Malchow stellte in seinem Referat fest, dass die Sicherheitslage in Deutschland allen Unkenrufen zum Trotz im Vergleich zu anderen Ländern gut sei. „Wir haben den höchsten Sicherheitsstandard“, sagte er. Dieses Wissen nütze aber nichts, wenn man nachts Angst habe, durch einen unbeleuchteten Park zu gehen. Er versuchte, diese Widersprüche in seinem Referat herauszuarbeiten. 82 Prozent der Bevölkerung hätten Vertrauen in die Polizei und würden in der Polizei keine Bedrohung sehen. Der Bürger würde sich eher bedroht fühlen, wenn der Staat nicht handle.

Das Übel habe seiner Meinung Anfang der 2000er Jahre begonnen, als bundesweit aus Kostengründen 16000 Stellen bei der Polizei abgebaut wurden. Dazu komme noch das Phänomen Gewalt gegen Polizisten. Doch erst seit diese Gewaltbereitschaft sich auch gegen Rettungskräfte und andere Bürger ausgeweitet richte, sei die Politik aufgewacht. Um der Respektlosigkeit zu begegnen müssten Strafmaßnahmen konsequenter vollzogen werden, so der Vorsitzende.

Die Politik stecke in dem Dilemma, die abgebauten Personalstärken wieder einzustellen. „Es gibt Wochenenden, da fehlen 30 Hundertschaften“, sagte Malchow. Auf der anderen Seite gingen immer mehr Polizisten in Pension, die auch noch ersetzt werden müssten. „Wir bräuchten bis 2021 55 000 zusätzliche Kräfte, um den Personalstand zu halten“, rechnete der Bundesvorsitzende vor. Er bescheinigte der Politik zumindest den Willen zur Wende und verwies auf die im Koalitionsvertrag zusätzlich eingeplanten Einstellungen. Allerdings seien die 7500 zusätzlichen Kräfte auf Bundesebene viel zu wenig.

Die Polizisten wünschen sich bei ihrem Treffen in Mindelheim Entlastung

Die Polizei sei heute im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft. Gute Arbeit und gute Qualifikation erforderten auch gute Bezahlung, sagte er mit Blick auf die Tatsache, dass ein großer Teil der Polizeianwärter Abiturienten seien. Und dieser Trend setze sich fort, heute wisse noch niemand, wie die Digitalisierung das Berufsbild auch bei der Polizei verändern werde.

In der Diskussion wurde der Ruf nach Entlastung der Polizisten laut. So könne man die Begleitung von Schwertransporten auch privat regeln. Allerdings machte Malchow wenig Hoffnung, dass sich in diesem Bereich Grundlegendes ändere. Über das Thema Arbeitsentlastung werde seit 40 Jahren diskutiert, ohne dass sich viel geändert habe.

Der stellvertretende Landesvorsitzende Peter Pytlik analysierte die Sicherheitslage in Bayern: „Insgesamt haben wir aktuell 43 000 Polizeibeschäftigte in Bayern. Hiervon muss man aber etwa 6300 Tarifbeschäftigte und 1900 Verwaltungsbeamte abziehen, sodass etwa 34750 Polizeivollzugskräfte übrig bleiben. Wenn man die 4150 Kollegen in Ausbildung abziehe und wisse, dass rund 3200 weitere wegen Elternzeit, Mutterschutz und Ähnlichem nicht zur Verfügung stehen, komme man auf 27 450 Polizisten, die tatsächlich verfügbar seien. Innenminister Herrmann habe erkannt, dass die Polizei personell gestärkt werden muss, und habe den richtigen Weg eingeschlagen. So sollen bis 2023 insgesamt 3500 Neueinstellungen erfolgen, so Pytlik, der auch noch darauf hinwies, dass die Kollegen in Bayern derzeit 2,4 Millionen Überstunden vor sich herschieben.

Der Kreisvorsitzende Gerwin Bernhard berichtete, die GdP betreue im Bereich Schwaben Süd-West 1200 Mitglieder. Das Präsidium in Kempten habe eine Iststärke von 1825 Beamten. Verfügbar seien aber nur 1613. „Es fehlen also täglich 212 Köpfe. Außerdem gibt es 73 000 Überstunden.“ Als Problemfälle bezeichnete er den Kriminaldauerdienst, wo eine komplette Einheit mit 16 Leuten fehle. Noch größer seien die Probleme am Flughafen Memmingen. Steigende Fluggastzahlen und neue Ziele, die eine gründliche Kontrolle der ankommenden Fluggäste erfordern, stellten immer höhere Anforderungen. Hier fehlten mindestens 50 Beamte, so Bernhard.

Themen Folgen