Die Unterallgäuer Klinken befinden sich im Stresstest

Plus 20 Intensivbetten mit zwölf Beatmungsgeräten stehen in Mindelheim bereit. Ein infizierter Patient wird intensiv versorgt.

Die Corona-Pandemie stellt die Krankenhäuser vor besondere Herausforderungen. Wir haben bei den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren nachgefragt, wie dort das Krisenmanagement läuft. Auf die Fragen von MZ-Redakteur Johann Stoll hat Pressesprecherin Kirsten Boos geantwortet.

Wie ist die Lage derzeit an den beiden Krankenhäusern?

Wie alle Klinikstandorte des Klinikverbund Allgäus bereiten sich die Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren intensiv auf eine drohende Zunahme von an COVID-19 erkrankten Patienten vor. Jeden Morgen, auch am Wochenende, trifft sich in größerer Runde eine Corona-Steuergruppe mit Geschäftsführung, ärztlicher und pflegerischer Leitung, Hygieneärzte, Einkauf und so weiter, um standortübergreifend die Lage zu besprechen und notwendige Abstimmungen zu treffen sowie den Informationsfluss in alle Bereiche zu gewährleisten.

Zusätzlich tagt jeden Abend die Klinik-Einsatzleitung. Um große Versammlungsrunden zu vermeiden, sind die Teilnehmer der Besprechungen per Telefonkonferenz zugeschaltet. Insbesondere der enge Austausch mit den Ärzten und Fachkräften der Abteilung für Infektionskrankheiten und Hygiene gewährleistet ein schnelles und fachgerechtes Umsetzen aller notwendigen Maßnahmen, so dass beide Kliniken dank dieser umfangreichen Versorgung gut auf die Versorgung von an COVID-19 erkrankten Patienten vorbereitet sind.

Dies geschieht in enger Abstimmung mit dem Landratsamt und dem Gesundheitsamt Unterallgäu. Am Standort in Mindelheim behandeln wir zurzeit einen an COVID-19 erkrankten Patienten und haben wenige Patienten in Isolation, um die Testergebnisse auf das neuartige Corona-Virus abzuwarten.

Gibt es Probleme, Engpässe, Klagen?

Saisonal bedingt sind in allen Kliniken insbesondere die Intensivstationen stark ausgelastet. Um Engpässe zu vermeiden, halten sich unsere Kliniken streng daran, nicht dringende Eingriffe und Behandlungen zu verschieben. Aber selbstverständlich ist die umfassende Versorgung aller akut erkrankten Patienten in allen Bereichen unserer Kliniken – Innere Medizin, Chirurgie sowie Geburtshilfe und Gynäkologie – uneingeschränkt gewährleistet und werden täglich dringliche Eingriffe zum Beispiel im OP, im Herzkatheter oder in der Endoskopie durchgeführt.

Wie viele Operationen mussten verschoben werden?

Der Klinikverbund hat sich dem Beschluss der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten der Länder angeschlossen und alle planbaren und nicht dringlichen Operationen, Aufnahmen und Eingriffe verschoben, um die Krankenhäuser für Corona-Patienten frei zu halten. Die Reduzierung derartige Eingriffe und Behandlungen hat seitdem zu einer Belegungsreduzierung von rund zehn Prozent geführt.

Wie viele Betten sind für mögliche Corona-Patienten reserviert?

An beiden Klinikstandorten Mindelheim und Ottobeuren stehen insgesamt 14 Intensivbetten zur Verfügung. Davon sind neun Plätze beatmungsfähig. Kurzfristig und ohne zusätzliche Ausstattung können die Kapazitäten auf insgesamt 20 Intensivplätze mit zwölf Beatmungseinheiten erhöht werden. Der Klinikverbund ist darum bemüht weitere Beatmungsgeräte anzuschaffen um die Beatmungskapazitäten zusätzlich zu erhöhen.

In den Kliniken Mindelheim und Ottobeuren stehen knapp 300 aufgestellte Betten auf den Normalstationen zur Verfügung. Diese sind mit zurzeit 200 Patienten belegt. Damit stehen aktuell genügend Betten zur Verfügung um die Versorgung von an COVID-19 erkrankten Patienten gewährleisten zu können.

Wie sehen die Vorkehrungen für die Mitarbeiter aus, damit sie ausreichend geschützt werden?

Nach heutigem Stand ist die Versorgung mit Schutzausrüstung gewährleistet. Allerdings besteht die Sorge, dass der Bestand bei einem gehäuften Anfall von an COVID-19 erkrankten Patienten knapper wird.

In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Hygiene und Infektiologie wurden die Mitarbeiter der Kliniken in allen Maßnahmen rund um die Behandlung von an COVID-19 erkrankten Patienten geschult. Täglich werden die Mitarbeiter über die Hygieneabteilung sowie die Geschäftsführung über aktuelle Maßnahmen und Anpassungen unterrichtet und informiert. Schutzausrüstungen sowie entsprechende Verfahrensanweisungen liegen für alle Mitarbeiter vor.

Ist die Kantine noch geöffnet?

Die Kantinen an beiden Kliniken haben für die Mitarbeiter in reduziertem Umfang und mit erhöhten Schutzmaßnahmen geöffnet. Die Mitarbeiter haben jedoch auch die Möglichkeit, das Essen direkt an der Küche abzuholen. Die Cafeteria für Patienten an der Klinik Mindelheim hat nur noch für zwei Stunden pro Tag geöffnet, die Cafeteria an der Klinik Ottobeuren hat komplett geschlossen.

