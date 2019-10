31.10.2019

Die „kleine“ Volkshochschule ganz groß

Siglinde Eschenbach bietet an der VHS Türkheim im Siebenschwabenhaus Vorträge zu Lebensfragen an.

Siglinde Eschenbach aus Mindelheim gibt Kurse an der VHS Türkheim. Sie spricht über nervige Kinder, Unordnung und Geschenke und bietet im Siebenschwabenhaus Lebenshilfe an

Von Sabine Schaa-Schilbach

Siglinde Eschenbach ist eine Dozentin der ersten Stunde an der VHS Türkheim im Siebenschwabenhaus. Im Kursprogramm erscheinen ihre Vorträge unter der Rubrik „Gesellschaft“. Aber es geht um viel mehr: um Impulse zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung und darum, das Leben leichter und mit mehr Freude gestalten zu können.

An der VHS Türkheim ist Siglinde Eschenbach in diesem Semester mit drei Vorträgen im Siebenschwabenhaus vertreten. Die 61-Jährige lebt seit 25 Jahren in Mindelheim, wo sie das „Bildungsforum Eschenbach“ gegründet hat.

Sie schätzt diese Volkshochschule sehr. Während sich die meisten Volkshochschulen im Deutschen Volkshochschul-Verband zusammengeschlossen haben, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert, ist die VHS in Türkheim eine „private“ Institution. Sie hat sich 1990 von der VHS Mindelheim gelöst, ist eigenständig geworden und wurde dann von der Gemeinde weiter geführt. Der gehört auch das Siebenschwabenhaus. Im Jahr 2010 stand es leer. Eine Galerie zog ein, dann der neu gegründete Verein Siebenschwabenhaus, der die gemeindliche Volkshochschule übernahm und im Mai 2011 das erste eigene Kursprogramm präsentieren konnte, im bis heute typischen Hochformat.

Die Eigenständigkeit brachte und bringt Vor- und Nachteile. „Der Landkreis Unterallgäu zahlt keine Zuschüsse“, sagt Susanne Kindlmann, Leiterin der VHS-Verwaltung, „aber stattdessen gibt es von der Gemeinde Zuschüsse für das Ferienprogramm und die Erwachsenenbildung. Letztere ist ja eine Aufgabe der Gemeinde.“

Auf der anderen Seite gäbe es einige Pluspunkte für die „kleine“ Volkshochschule in Türkheim. Das seien vor allem einmal die Unterstützung aus dem Rathaus, dann eine familiäre Verwaltung und ein cleveres Honorarsystem.

Die individuelle Betreuung von Teilnehmern und Kursleitern und die Räume im Siebenschwabenhaus kämen hinzu, auch wenn es da inzwischen öfters eng zuginge. Und man arbeite als eigenständige Einrichtung weiterhin mit anderen Volkshochschulen im Unterallgäu und mit dem Kreisjugendring zusammen.

Der Erfolg gibt der VHS in Türkheim recht: im vergangenen Semester waren 185 Kurse im Angebot. Nach der Restaurierung und dem Umbau des Waaghauses wird es einen Umzug geben.

Dann wird es im neuen Waaghaus mehr Platz für die VHS Türkheim geben. Sie wird das Waaghaus auch betreiben und verwalten.

Am Freitag, 22. November, um 18 Uhr hält Siglinde Eschenbach im Siebenschwabenhaus einen Vortrag mit dem Thema „Geschenk für mich“. Anmeldung über die VHS Türkheim.

