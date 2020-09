12:40 Uhr

Drogen und Schusswaffe in Ettringer Wohnung gefunden

Polizei setzt nach einer Verkehrskontrolle in Siebnach bei Ettringen einen Rauschgiftspürhund ein und wird fündig.

Eine Verkehrskontrolle in Siebnach hatte am Donnerstagnachmittag weit reichende Folgen. Eine Streife der Polizei Bad Wörishofen stellte fest, dass ein 38-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs war. Mit einem Rauschgiftspürhund wurde die Polizei deshalb in der Wohnung des Mannes im Ortsgebiet von Ettringen vorstellig.

Dort fanden die Beamten dann eine größere Menge Drogen sowie eine Schusswaffe. Dass der TÜV am Wagen des Mannes seit über einem Jahr abgelaufen war, erwähnt die Polizei ebenfalls. (mz)

