Ein Dorf kommt unter die Räder

Die Heimenegger fühlen sich als Opfer von Pendlern. Jetzt könnte der Schleichweg aber zumindest zeitweise gesperrt werden

Von Johann Stoll

Tag für Tag derselbe Lärm, dieselbe Gefahr für Fußgänger und Radfahrer: Von Montag bis Freitag rollt eine Blechwelle über Heimenegg hinweg. Um 5 Uhr kommen die ersten Pendler von der Staatsstraße 2518 mit dem Auto, um über den Schleichweg durch die enge Dorfstraße zum Arbeitsplatz an der Allgäuer Straße zu kommen. Erst nach 8 Uhr kehrt wieder Ruhe ein in dem beschaulichen Bauerndorf im Südosten von Mindelheim, das zur Kreisstadt gehört. Gegen 15 Uhr beginnt der Spuk aufs Neue. Dann rollt die Welle in die Gegenrichtung.

Seit die Firma Grob so stark erweitert hat und die Allgäuer Straße regelmäßig zu den Stoßzeiten an ihre Belastungsgrenzen kommt, weichen besonders viele Beschäftigte auf Nebenrouten aus. Die Heimenegger trifft es dabei seit zwei, drei Jahren besonders hart. Im Vorjahr haben zunächst 43 Heimenegger in einem Brief an die Stadt Mindelheim gefordert, den Durchgangsverkehr ganz abzuriegeln. Zwölf weitere Einwohner haben sich der Forderung heuer im Mai angeschlossen.

Stadtverwaltung nimmt das Thema ernst

Der Leiter des Ordnungsamtes Ralf Müller und Bürgermeister Stephan Winter nehmen das Thema sehr ernst. Innerorts gilt inzwischen Tempo 30, auch wenn dafür eine wacklige Begründung herangezogen wurde, wie Müller einräumte. Auf einem Zusatzschild wird auf Straßenschäden hingewiesen, die es eher außerhalb gibt.

Seit zwei Wochen darf auf der Staatsstraße 2518 in Richtung Mindelheim nicht mehr nach links in Richtung Heimenegg abgebogen werden. Das hatten Polizei, Verkehrsbehörden und Stadt Mindelheim miteinander ausgehandelt. An der Stelle war es immer wieder zu Auffahrunfällen gekommen. Nur deshalb war das Abbiegeverbot durchzusetzen, deutete Bürgermeister Winter an. Die Heimenegger können gleichwohl hoffen, dass dieser Schritt für Entastung sorgen wird, zumal sämtliche Grob-Mitarbeiter über ihren Arbeitgeber inzwischen darüber informiert wurden.

Was aber ist darüber hinaus machbar? Im vergangenen Herbst gab die Stadt der Augsburger Anwaltskanzlei Meidert & Kollegen den Auftrag, das rechtlich zu prüfen. Die Ergebnisse trug nun vor einer eigens einberufenen Bürgerversammlung im Bürgerhaus Mindelau Prof. Fritz Böckh vor. Gut 70 Interessierte waren gekommen.

Neuregelung ist nicht leicht

Der Rechtsexperte machte deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, eine Straße zu sperren oder nur Anwohnern das Befahren zu erlauben. In Heimenegg sind es Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen. Und auf ihnen dürfen grundsätzlich alle fahren. „Gewisse Beeinträchtigungen muss jeder hinnehmen, der an einer Straße wohnt“, machte Böckh deutlich. Durchgangsverkehr sei auch auf einer Dorfstraße nicht verboten.

Wenn allerdings der Lärmpegel bestimmte Werte überschreitet, muss die Stadt handeln. 64 Dezibel am Tag und 54 dB nachts dürfen nicht überschritten werden. Für Heimenegg wurde deshalb im Oktober 2017 zehn Tage lang der Verkehr gezählt. 5744 Fahrzeuge fuhren in dieser Zeit durch den Ort. Rund 14,5 Prozent fuhren schneller als die damals noch erlaubten 50 Stundenkilometer.

Am meisten Verkehr herrschte an einem Freitag mit 724 Fahrzeugen. An den Wochenenden war es vergleichsweise ruhig. Knapp 200 Autos waren es am Samstag und Sonntag. Trotz dieser Zahlen glaubt Prof. Böckh nicht, dass die Lärmwerte überschritten werden. Er gab auch zu bedenken, dass die Rechtsprechung eine Belastung von 4500 bis 5000 Fahrzeugen am Tag für ein Dorf für hinnehmbar hält.

Und doch sieht der Rechtsexperte eine Möglichkeit. Würde die Durchfahrt morgens und nachmittags nur noch Anliegern gestattet, wäre der Eingriff für die Allgemeinheit weniger stark und den Heimeggern geholfen. Weil die Zahlen in der Früh niedriger sind, könnte es reichen, den Verkehr nur nachmittags einzuschränken.

Es geht auch um den sicheren Schulweg

Entscheiden muss der Stadtrat. Fast die Hälfte des Stadtrates nahm sich den Abend über Zeit und war nach Mindelau gekommen. Den Heimeneggern geht es nicht nur um Lärm und Abgase. Viele sorgen sich angesichts des vielen Verkehrs um ihre Kinder, die sich morgens auf den Weg zur Schule machen.

Die Mindelauer wiederum fürchten, dass sie mehr Verkehr abbekommen werden, wenn das Nadelöhr Heimenegg zugemacht wird. Einer in der Runde brachte es auf den Punkt: Hauptursache für die Probleme ist, dass der Verkehr bei der Firma Grob nicht gut genug abfließen kann. An einem Gesamtkonzept arbeiten Verkehrsplaner bereits seit Monaten, sagte Bürgermeister Winter. Für den Einsatz für weniger Verkehrsdruck in Heimenegg gab es Lob für die Stadt.

