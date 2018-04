04:04 Uhr

Ein Zeuge mit Erinnerungslücken

In der Verhandlung lässt die Richterin erkennen, wen sie für glaubhaft hält

Von Johann Stoll

Im zivilen Rechtsstreit zwischen einer Hausbesitzerin und der Stadt Mindelheim vor dem Landgericht Memmingen hat die Richterin im Fortsetzungstermin erstmals „ihre vorläufige Einschätzung“ des Falles erkennen lassen. Demnach sieht sie ein gewisses Verschulden bei einem leitenden Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Einer von ihr vorgeschlagenen gütlichen Einigung widersprach allerdings der Anwalt der Stadt, Josef Dietrich.

Zur Vorgeschichte: Im Zuge des Ausbaus des Mühlwegs in Mindelheim hat die Familie der Hausbesitzerin eine 30 Meter lange und 2,50 Meter hohe Thujahecke in mühsamer Arbeit in 50 Stunden entfernt. Nach Darstellung der Klägerin war ihr das vom Leiter des Tiefbauamtes der Stadt angeraten worden, weil die Hecke auf städtischem Grund stehe. Am ersten Verhandlungstag Mitte Februar sagte der als Zeuge geladene städtische Mitarbeiter aus, sie Randsteine seien in schlechtem Zustand gewesen. Sie hätten ausgetauscht werden müssen. In diesem Zusammenhang sei auf die Gefahr hingewiesen worden, dass die Wurzeln der Hecke beschädigt werden könnten. Also wäre es sinnvoll, die alte Hecke gleich durch eine neue zu ersetzen.

Im zweiten Termin wurde ein weiterer Zeuge vernommen. Es ist der Arbeitgeber der Klägerin, ein Bauunternehmer. Sie hatte ihm im Juni 2014 von dem Fall erzählt. Daraufhin rief dieser im Rathaus an und sprach mit dem Mitarbeiter. Er kennt ihn schon seit vielen Jahren. Vor Gericht nun erklärte er, er könne sich nicht mehr an den Inhalt des Gesprächs erinnern. Es sei über die Hecke gesprochen worden. Er habe mit seinem Anruf erreichen wollen, dass die Hecke stehen bleiben kann.

Nicht von großer Wichtigkeit

Für ihn sei die Geschichte aber nicht von solcher Wichtigkeit gewesen. Deshalb könne er sich an keine Details erinnern. Der Anwalt der Klägerin, Ottmar Huffschmid, mutmaßte, die „Erinnerungslücken könnten möglicherweise darin begründet sein“, dass der Unternehmer offenbar Interesse habe, weiterhin Aufträge von der Stadt Mindelheim zu erhalten.

Letztlich stand Aussage gegen Aussage. Dennoch ließ die Richterin erkennen, dass die Stadt Mindelheim „wohl um weitere Ansprüche nicht herum kommen wird“. Das steht auch im schriftlichen Beschluss. Aufgrund „zumindest fahrlässig erfolgter Fehlinformation“ durch den Mitarbeiter der Stadt Mindelheim sei die Hausbesitzerin am Mühlweg dazu veranlasst worden, die Hecke zu beseitigen.

50 statt 120 Arbeitsstunden

Einen Vergleich hätte die Richterin begrüßt. Die Schadenshöhe von 21 000 Euro, wie er in den Akten steht, hält Richterin Rädler aber für überzogen. Allein die 120 Arbeitsstunden für die Beseitigung der Hecke hatte bereits der Mann der Klägerin als Zeuge vor Gericht auf 50 Stunden reduziert. Während die Kläger bereit waren, sich zu verständigen, lehnte das der Rechtsvertreter der Stadt ab. Er vermochte nicht nachzuvollziehen, warum das Gericht einem Zeugen mehr glaube als einem anderen.

Die Richterin blieb bei ihrer Einschätzung. Sie habe erhebliche Zweifel an der Aussage des städtischen Mitarbeiters. Der vernommene Bauleiter habe auf ihre Fragen nur ausweichend geantwortet. Anfangs habe er den Eindruck gehabt, die Hecke stehe auf städtischem Grund. „Das alles ist nicht besonders glaubwürdig“, sagte die Richterin. Der Anwalt der Stadt Mindelheim reagierte mit Unverständnis.

Klärung wohl erst im Hochsommer

Im schriftlichen Beschluss wurde nun ein Sachverständiger bestimmt. Er soll den tatsächlich entstandenen Schaden bestimmen. Insbesondere soll geklärt werden, ob sich der Wert des Grundstückes tatsächlich um 14 000 Euro durch das Beseitigen der Hecke vermindert habe, wie von der Klagepartei dargestellt. Mit einer Klärung des Streitfalls ist wohl erst im Hochsommer zu rechnen.

