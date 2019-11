13:00 Uhr

„Einbrecher“ suchten nur nach einer LAN-Party

Ein überraschendes und zum Glück harmloses Ende nahm ein Großeinsatz der Polizei Bad Wörishofen in der Nacht zum Mittwoch.

Gleich mehrere Polizeistreifen waren ausgerückt, um mutmaßlichen Einbrechern das Handwerk zu legen, die offenbar in ein Haus in der Laternenstraße in Türkheim einbrechen wollten. Ein Nachbar hatte kurz vor Mitternacht die Polizei alarmiert, weil er mehrere Personen beobachtet hatte, die sich in verdächtiger Weise an der Eingangstür des Hauses zu schaffen machten. Die Beamten kontrollierten dann zwei Jugendliche aus Buchloe, die jedoch glaubhaft versichern konnten, dass sie völlig harmlos sind und ganz bestimmt keinen Einbruch geplant hatten.

Vielmehr waren die Jugendlichen auf der Suche nach einer sogenannten LAN-Party und weil sie nicht ortskundig waren, suchten sie nach einem ganz bestimmten Haus, wo dieses Treffen von PC-Spielern stattfinden sollte. Ihre Suche an der Haustür war von dem besorgten Nachbarn nur falsch gedeutet worden. Bei einer LAN-Party, oder einfach kurz LAN, vernetzen sich mehrere Computerspieler untereinander. Insbesondere bei Jugendlichen in Verbindung mit PC-Spielen ist diese Form von Treff sehr beliebt, so die Polizei.

Der Anruf bei der Polizei brachte dem aufmerksamen Nachbarn ausdrücklich den Dank der der Beamten ein: Obwohl sich der vermeintliche Einbruch als Fehlalarm entpuppt hatte, habe der Anrufer Courage gezeigt und sich vollkommen richtig verhalten.

