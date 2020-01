12:28 Uhr

Einbruch mit brachialer Gewalt in Juweliergeschäft

Plus Ein Juwelier ist Ziel eines nächtlichen Raubzuges. Ein Mitarbeiter berichtet, wie die Täter die Sicherheitsscheibe knacken konnten.

Von Markus Heinrich

Nächster Einbruch in Bad Wörishofen binnen kurzer Zeit: Diesmal war ein Juwelier am Denkmalplatz das Ziel von bislang unbekannten Tätern. Die Einbrecher kamen am Donnerstag, nachts. Etwa gegen 4 Uhr sei es passiert, berichtet ein Angestellter der Mindelheimer Zeitung.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Die Täter gingen mit roher Gewalt vor. In einem der Schaufenster klafft ein großes Loch. Vermutlich seien die Täter mit einer Flex eingedrungen, sagt der Mitarbeiter. Genaues wisse man aber noch nicht. Die Spurensicherung der Kripo war bereits vor Ort. Die Einbrecher hatten es offenbar auf teure Uhren abgesehen. Die Polizei teilte gegen Mittag mit, der Beuteschaden liege wohl im hohen fünfstelligen Bereich. Dazu komme ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro. Weil die Täter einigen Lärm verursacht haben, wurden trotz der späten Stunde auch Nachbarn aufmerksam. Diese hätten die Polizei verständigt, parallel sei auch die Alarmanlage des Juweliergeschäfts angesprungen. „Aber die waren so schnell, da wurde keiner erwischt“, berichtet der Mitarbeiter. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Von einem Täter liegt lediglich eine knappe Beschreibung vor, bei diesem soll es sich laut Polizei um einen Mann mit kräftiger Statur und dunkler Kleidung gehandelt haben, welcher zudem einen großen dunklen Rucksack trug. Wer in dem betreffenden Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Memmingen unter Tel. (08331) 100-0 in Verbindung zu setzen. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Mithilfe mehrere Polizeidienststellen verlief ergebnislos. Es ist nicht der erste Einbruch bei dem Juwelier. Und es ist ein weiterer Einbruch in einer ganzen Reihe von Taten, welche sich in den vergangenen Tagen in Bad Wörishofen ereignet haben. Ein Ehepaar ertappte einen Einbrecher sogar auf frischer Tat. Hier lesen Sie, wie die Eheleute diese Situation gemeistert haben: Auge in Auge mit dem Einbrecher Bei der Polizei Bad Wörishofen laufen die Ermittlungen. Den Stand der Dinge berichtete am Mittwoch Polizeichef Thomas Maier: Keine Hinweise auf Serientäter

Themen folgen