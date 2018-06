vor 25 Min.

Eine Klasse für sich

Die Türkheimer Ludwig-Aurbacher-Mittelschule engagiert sich vorbildlich bei der Berufsorientierung der Schüler. Dafür gibt es zur Auszeichnung auch eine Menge Komplimente

Von Alf Geiger

Die Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim wurde jetzt als einzige Mittelschule im Schulamtsbezirk Unterallgäu und Memmingen mit dem Wilhelm-Hübsch-Preis ausgezeichnet und bekam damit auch das Berufswahlsiegel des Arbeitskreises „SchuleWirtschaft“ verliehen.

Darauf ist Schulleiterin Barbara Engel besonders stolz: „Unsere Mittelschule ist im Bereich der Berufsorientierung eine Klasse für sich“. Die Auszeichnung sei auch eine Würdigung dafür, dass an der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule ein funktionierendes Netzwerk und eine standardisierte Struktur die Schüler bestmöglich auf dem Weg der Berufsorientierung begleite, heißt es in der Laudatio.

65 Juroren aus Schule, Wirtschaft und Beratung schätzten die Bewerbungen ein und besuchten zwei Drittel der Schulen. Vom Engagement an der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule war die Jury begeistert: „Schüler und Eltern sprechen demnach den Akteuren der Türkheimer Mittelschule und der regionalen Wirtschaft sehr hohes Vertrauen aus und loben das Engagement.“

Initiativen des pädagogischen Teams der Schule und von Arbeitgebern werden demnach von den Schülern wohlwollend aufgegriffen, an der Schule gemeinsam verfolgt und kontinuierlich entwickelt. „Theorie und Praxis sind hier authentisch verknüpft. Einzelmaßnahmen und konzeptionelle Verfahren sind in einem belastbaren und verlässlichen Netzwerk verankert“, heißt es in der Laudatio weiter.

Projektleiterin Verena Zelger sieht im Rahmen der Schulentwicklung in der Berufsorientierung eine zentrale Komponente: „Die Schulkultur ist von einer Wertepflege geprägt“. Gespräche hatten der Jury bestätigt, dass das hohe Engagement der Lehrer und Schulleitung in Kooperation mit anderen Einrichtungen auf hohem Niveau sind. Insbesondere die rührige Unterstützung durch den Förderverein wurde ausdrücklich gewürdigt. Projektleiterin Verena Zelger: „Die Ludwig-Aurbacher-Mittelschule hat sich beeindruckend präsentiert und ambitioniert um das Berufswahl-Siegel beworben. Diese Auszeichnung steht dieser Schule mit uneingeschränkter Berechtigung zu und verdient eine hohe Wertschätzung“.

Sich zu orientieren, berufliche Entscheidungen zu treffen und damit Weichenstellungen für die eigene Zukunft vorzunehmen – dies stellt eine große Herausforderung für junge Menschen bei ihrem Übergang von der Schule in den Beruf dar, weiß Barbara Engel. In der Inselhalle Lindau wurden in diesem Jahr erstmals auch 29 Schulen aus Schwaben mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet, die Berufs- und Studienorientierung übergreifend in ihrem Schulsystem verankert haben und damit berufliche Praxiserfahrungen ermöglichen und den individuellen Orientierungsprozess bei den Jugendlichen gezielt begleiten.

Das Projekt Berufswahl-Siegel wurde von der Landesarbeitsgemeinschaft „SchuleWirtschaft“ Bayern initiiert und wird regional mit wichtigen Entscheidungsträgern umgesetzt.

Die Trägerschaft hat das Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft übernommen.

