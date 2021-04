Endlich Biolandwirte

Plus Seit einem Vierteljahr sind Barbara und Michael Gropper aus Pfaffenhausen offiziell Biolandwirte. Zu verdanken haben sie das jahrelanger Vorarbeit – und ein Stück weit auch Corona.

Barbara und Michael Gropper aus Pfaffenhausen sind Landwirte aus Leidenschaft: Vor rund 15 Jahren haben sie am Ortsrand von Pfaffenhausen einen neuen Stall samt Wohnhaus gebaut, weil der bisherige in der Ortsmitte keine Entwicklungsmöglichkeiten bot: Den Anbinde- in einen Laufstall umzubauen, wäre dort nicht möglich gewesen. „Entweder g’scheid oder gar nicht, haben wir uns gedacht“, erklärt Barbara Gropper, für die zu diesem „g’scheid“ nicht nur der neue Stall gehörte.

Sie und ihr Mann hätten ihren Betrieb nämlich am liebsten schon damals auf bio umgestellt. Weil man aber „merkt, ob man Dünger hintut oder nicht“, so Michael Gropper, und der Ertrag mit dem eigenen, biologischen Wirtschaftsdünger sinkt, brauchten sie dafür zusätzliche Flächen – und die waren partout nicht aufzutreiben.

In der Umstellungsphase müssen die angehenden Biolandwirte bereits Biofutter und -saatgut verwenden, bekommen aber für ihre Milch nur den konventionellen Preis

Den Stall haben sie vorsichtshalber trotzdem gleich so gebaut, dass eine Umstellung jederzeit möglich wäre – wohlwissend, dass die durchaus finanzielle Risiken birgt: Schon in der Umstellungsphase sind nur noch biozertifiziertes Saatgut und Futter erlaubt, die gut und gerne bis zu 50 Prozent mehr kosten als konventionelle Ware. Der Verzicht auf Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel macht sich zudem beim Ertrag bemerkbar. Gleichzeitig bekommen die angehenden Biolandwirte für ihre Milch nur den konventionellen Preis von 34 Cent pro Liter und noch nicht die 47 Cent für Biomilch. Vom Staat gibt es dafür in den ersten zwei Jahren zwar eine höhere Prämie. „Aber die gleicht die Differenz nicht ganz aus“, sagt Michael Gropper.

Trotzdem haben er und seine Frau sich weiter nach geeigneten Flächen umgesehen und 2011 auch erste Gespräche mit dem Umstellungsberater von Bioland geführt. Ihre Felder und Wiesen haben sie da bereits extensiv bewirtschaftet und Pflanzenschutzmittel nur noch sparsam eingesetzt. Grund war nicht zuletzt der Verdacht, dass Barbara Gropper auf Pflanzenschutzmittel allergisch sein könnte. „Da haben wir einen richtigen Antrieb gekriegt: Das kann’s nicht sein mit den Pflanzenschutzmitteln“, sagt sie. Als dann noch ein Verwandter in Pfaffenhausen seine Landwirtschaft aufgab und ihnen Ende 2018 seine Flächen anbot, stand für die Groppers fest: „Jetzt oder nie.“

Beendet war die Suche damit aber noch nicht: Nun galt es, eine Molkerei zu finden. „Und das war zu diesem Zeitpunkt das aller, Allerschwerste“, sagt Barbara Gropper. „Da war ich richtig deprimiert.“ Es war nämlich die Zeit des Bienen-Volksbegehrens, in denen viele mehr Bioprodukte forderten, diese offenbar aber nicht kauften. Jedenfalls verwiesen von den 20 Molkereien, bei denen Barbara Gropper angefragt hatte, 18 darauf, dass die Nachfrage zu gering sei, um auch noch die Milch der Groppers anzunehmen. Nur zwei waren bereit, die angehenden Biolandwirte zumindest auf eine Warteliste zu setzen. Dass sie letztlich ein halbes Jahr vor der Umstellung doch noch eine Molkerei gefunden haben, sei der Pandemie zu verdanken, ist Michael Gropper überzeugt. „ Corona hat die Nachfrage angeschoben. Seither boomt Bio.“

Auch im Stall der Groppers in Pfaffenhausen hat sich seit der Umstellung zum Biobetrieb einiges geändert

Was blieb, war das finanzielle Risiko. „Aber wir haben uns gesagt: Das machen wir jetzt, weil’s uns wichtig ist“, sagt der 49-Jährige. Und seine Frau ergänzt: „Wir glauben ja dran, dass Bio die Zukunft ist und der Markt wächst.“ Bereut haben sie die Umstellung jedenfalls nicht. Auch wenn die Arbeit dadurch nicht weniger geworden ist: Statt das Unkraut einmal im Jahr chemisch zu bekämpfen, ist nun mechanischer Pflanzenschutz angesagt und außerdem eine konsequente Fruchtfolge: Auf Grünklee, der wirkt wie eine Gründüngung, folgen die Starkzehrer Silomais und Winterweizen. Als Zwischenfrucht bringen Erbsen wieder Stickstoff in die Erde, dann wachsen Wintergerste und Kleegras. „Vieles muss man fast neu lernen“, sagt Barbara Gropper, die in den vergangenen Monaten an vielen Schulungen von Bioland teilgenommen hat. „Und es ist auch klar, dass nicht alles klappt“, fügt ihr Mann hinzu. „Aber das ist bei der konventionellen Landwirtschaft ja genauso.“

Doch nicht nur im Grünland hat sich seit der Umstellung einiges verändert, sondern auch im Stall: Die Kälber werden nicht mehr in Iglus gehalten, sondern dürfen mindestens drei Monate bei ihrer Mutter oder einer Amme bleiben. „Es ist toll, zu sehen, wie sich die Kuh um ihr Kälbchen kümmert“, sagt Barbara Gropper. Und weniger Arbeit ist es auch. Außerdem ist ihr eine Szene im Gedächtnis geblieben: Sie hatte damals gerade ihren Sohn gestillt, als sie sah, wie ihr Mann im Stall das Kälbchen von seiner Mutter wegzog – genau so, wie sie es beide auf der Landwirtschaftsschule gelernt hatten. „Da hab’ ich mich gefragt: Tun wir das Richtige?“, sagt die 44-Jährige.

In ihrem Stall stehen 54 Kühe und knapp 60 Jungrinder – und das genügt völlig, sind die beiden überzeugt. Barbara Gropper hat ihre Ausbildung auf einem Großbetrieb gemacht und da bemerkt, wie sie allmählich abstumpfte gegenüber den Tieren. „So was wollte ich nie.“

Michael und Barbara Gropper bewirtschaften ihren Biobetrieb jetzt mit einem besseren Gefühl

Die Möglichkeit, den Betrieb zu vergrößern, hätten ihr Mann und sie durchaus gehabt: Sie hatte einen eigenen Hof mit in die Ehe gebracht, da wäre es ein Leichtes gewesen, den neuen Stall für deutlich mehr Tiere auszulegen. Auch eine Förderung hätte es dafür gegeben, doch die Groppers sehen das kritisch: „Der Staat fördert das immer Mehr und immer Größer, dabei ist jetzt ja schon zu viel Milch und Fleisch da und es ist immer weniger wert“, sagt Michael Gropper und seine Frau: „Wir wollen zeigen: Hier wird normal g’schafft, so wie sich’s gehört.“ Vor der Pandemie waren deshalb auch immer wieder Kindergartengruppen und Schulklassen auf dem Hof, bei denen die geplante „Joggingweide“ bestimmt auch auf großes Interesse stoßen würde. Dabei handelt es sich um eine Weide, die den Kühen in erster Linie als Auslauf dient, gefressen wird im Stall.

Manch einer mag darüber den Kopf schütteln – so wie es viele getan haben, als sie von der geplanten Umstellung erfuhren. Auch die Eltern von Barbara und Michael Gropper waren anfangs skeptisch und fragten: „Wollt ihr euch das wirklich antun?“ Doch die beiden sind „Überzeugungstäter“: „Mir macht’s mehr Spaß. Man hat ein besseres Gefühl dabei“, sagt Michael Gropper. Er freut sich einfach, wenn der Mais super dasteht und das auch ohne Mineraldünger geklappt hat. Und seine Frau sieht das genauso.

