vor 34 Min.

Farb-Spektakel in den Kunstwerken

Der Kunstverein Bad Wörishofen wartet mit über 60 Gemälden und Skulpturen auf, darunter durchaus provokante Werke.

Von Ulla Gutmann

Vernissagen haben den Vorteil, dass nicht nur Kunstwerke zu bestaunen sind, sondern der Besucher auch die Gelegenheit hat, die Künstler kennenzulernen, zu sehen, wer hinter dem jeweiligen Werk steht. Bei der Mitgliederausstellung des Bad Wörishofer Kunstvereins sind 61 Gemälde und Skulpturen von 37 Künstlern zu sehen. Brigitte Wolf aus Rieden bei Kaufbeuren hat zwei Akt-Kohlezeichnungen mitgebracht. Zu sehen war jeweils ein mit wenigen Strichen hingeworfener Männerakt, wobei nur der Unterleib des Mannes aus verschiedenen Perspektiven zu sehen ist. „Etwa zwei Minuten brauche ich für so eine Zeichnung“, so die Künstlerin und weiter gab sie zu, dass sie Picasso mag und „Ja, ein bisschen provozieren wollte ich schon mit den Motiven.“

Das Schicksal der Kuh Paula in Bad Wörishofen

Katrin Schmid-Penski aus Mindelheim dagegen hatte mit „Blumenmeer am See“ mit Acryl auf Leinwand, ein beschauliches Landschaftsszenario gemalt, mit See, Bergen, Blumen und Schafen. Ursula Roll aus Kissing zeigte ihren riesigen, abstrakten Dreiteiler „Sinfonie“ und ein Stück weiter „Paula“. Paula, das ist eine Kuh, und wie sie erzählte, waren schon einige ihrer geliebten Kuhmotive aus Kunstausstellungen verbannt worden. Zu Unrecht, denn „Paula“ ist etwas ganz Besonderes: „Sie nimmt einen für sich ein! Der kommt man gar nicht aus!“ schwärmte Besucherin Regine Glöckner. Interessant sind auch die Biografien der Künstler. Elzbieta Sieber etwa stammt aus Polen, aus einer Künstlerfamilie. Fotografie und Film hat sie einst studiert. Doch dort wurde sie nicht glücklich und flog schließlich von der Schule. Jahre später begann sie mit der Malerei und hat inzwischen ihren Stil gefunden. „Andare avanti“ heißt eines ihrer Werke, vielleicht ihr Motto: „Vorwärtsgehen!“. Es hat geklappt.

Der Weg zur Malerin ist oft kein geradliniger, wie sich zeigt

Ingrid Olga Fischer hat derweil ihre ganz eigene Technik bei der Hinterglasmalerei entwickelt, 25 Jahre beschäftigt sie sich schon damit und auch sie liebt große Formate. „Der gläserne Mensch“ und „Perfect World“ heißen ihre beiden Werke bei der Ausstellung, durchaus zeitkritisch sind sie zu verstehen. Die jüngste Künstlerin, Julia Konietzko, ist 26 Jahre alt. Bisher malte sie eher abstrakt, doch momentan beschäftigt sie sich speziell mit aussterbenden Tierarten. „Tiere in ihrem Lebensraum, die mit der Umgebung verschmelzen, nicht ganz naturgetreu, sondern mit viel Leichtigkeit“, so beschreibt sie ihre Intension. Acrylfarben kombiniert mit Fugenacryl aus dem Baumarkt, dazu Pastell- und Kohlestifte, so entsteht eine individuelle Mischtechnik.

Harald Boos, der Vorsitzende des Kunstvereins Bad Wörishofen, und sein Stellvertreter Jürgen Krass freuen sich auf möglichst viele Besucher bei dieser äußerst abwechslungsreichen, sehenswerten Ausstellung. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Robert Rittner (Geige) und Bela Rogl (Piano).

Öffnungszeiten Die Mitgliederausstellung ist samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen, in den „Kunstwerke“, Kemptener Straße 3, Bad Wörishofen.

