24.10.2020

Frundsbergfest 2021: Entscheidung ist gefallen

Mann an Mann ziehen die Landsknechte beim Frundsbergfest durch die Stadt.

Kann es angesichts der zuletzt stark angestiegenen Infektionszahlen mit dem Coronavirus ein Frundsbergfest 2021 geben? Die Verantwortlichen des Frundsberg Festrings haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Jetzt ist die Entscheidung gefallen, die der 1. Vorsitzende Norbert Sliwockyj bekannt gab.

Von Johann Stoll

Der Vorstand des Frundsberg Festring Mindelheim hat sich dazu entschieden, das nächste Frundsbergfest im Jahr 2021 abzusagen und um ein Jahr auf 2022 zu verschieben.

Grund dafür ist die derzeitige Lage zur Corona-Pandemie. Der Frundsberg Festring hat die Gesamtlage seit März dieses Jahres beobachtet und auf eine deutliche Besserung der Situation gehofft, die aber leider nicht eingetreten ist, teilte der Verein mit. Aufgrund der aktuellen Entwicklung sieht der FrundsbergFestring keine Möglichkeit mehr zu einer angemessenen Durchführung des Frundsbergfestes im kommenden Jahr.

Altstadtfeste und Festumzüge sind Kern des Frundsbergfestes in Mindelheim

Kernelemente eines Frundsbergfestes sind die Altstadtfeste und die Festumzüge, ohne die ein Frundsbergfest nicht denkbar sei. Bei diesen Großveranstaltungen sei es unmöglich, die Zuschauerströme angemessen zu steuern und auf eine bestimmte Anzahl zu begrenzen und damit den Schutz ihrer Gesundheit zu gewährleisten, betonte der Frundsberg Festring. "Außerdem müssen wir auch Rücksicht auf alle beim Frundsbergfest beteiligten Gruppen, Vereine und sonstige Institutionen nehmen, die jetzt in der Vorbereitung Planungssicherheit benötigen", so Sliwockyj weiter. Zudem rechnet der Festring bei einem Fest im kommenden Jahr nur mit einem Bruchteil der normalen Besucherzahlen, sei es aus Vorsicht, oder aufgrund von behördlichen Begrenzungen. Da bei einer Durchführung trotzdem hohe Fixkosten anfallen, würde dadurch ein erhebliches finanzielles Risiko für den Frundsberg Festring entstehen, dass die Durchführung künftiger Frundsbergfeste und die Existenz des Vereins an sich gefährden könnte.

Aber der Frundsberg Festring will nicht ganz auf das mittelalterliche Treiben im Jahr 2021 verzichten. "Damit wir aber unsere Feunde und Mitglieder nicht komplett enttäuschen müssen", werde es , 2021 verschiedene kleinere Veranstaltungen geben, "die räumlich begrenzt und damit beherrschbar sind". Dazu gebe es bislang nur verschiedene Ideen und Ansätze, aber noch keine konkreten Planungen. Damit wird sich der Frundsberg Festring in den nächsten Wochen und Monaten intensiv beschäftigen.

Der Festring bedauert diese Entscheidung sehr, "aber wir sehen keine akzeptable Alternative für eine Verschiebung."

