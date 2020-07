14:07 Uhr

Fünf Verletzte bei Unfall mit drei Autos

Schwerer Unfall in der Ortseinfahrt von Türkheim: Insgesamt fünf Menschen, darunter ein achtjähriger Bub, wurden beim Zusammenstoß von insgesamt drei Autos verletzt.

Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 77-jähriger Autofahrer am Mittwochmittag in der Wörishofer Straße Richtung Ortsmitte Türkheim nach links auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in ein entgegenkommendes Autos, in dem ein 64-Jähriger und dessen achtjähriger Enkel saßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto nach hinten geschleudert und krachte in einen nachfolgenden Pkw, in dem ein 80-jähriges Ehepaar unterwegs war. Alle fünf Unfallbeteiligten mussten laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher und der 64-Jährige trugen Gesichtsverletzungen und Prellungen davon, die drei anderen Unfallopfer erlitten einen Schock.

