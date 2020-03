Grob verschiebt Hausmesse wegen Corona-Virus

Plus Eigentlich wollte Grob seine Hausmesse noch im März veranstalten. Wegen des Corona-Virus hat sich die Mindelheimer Firma nun umentschieden.

Die Leipziger Buchmesse und die Handwerksmesse in München sind wegen des Corona-Virus abgesagt. Wie nun bekannt wurde, findet auch die Hausmesse der Firma Grob nicht zum geplanten Zeitpunkt statt.

"Leider hat sich die Lage um den Corona-Virus in den letzten Tagen entscheidend verändert", schreibt Christian Müller , der Geschäftsführer Vertrieb bei Grob. "Wir gehen davon aus, dass sich die Situation in den nächsten zwei Wochen weiter zuspitzt und rechnen nicht mit einer mittelfristigen Entspannung." Deshalb sei entschieden worden, die Grob-Hausmesse zu verschieben. Eigentlich hätte sie von 18. bis 21. März stattfinden sollen.

Das Coronavirus beschäftigt die Firma schon länger. Bereit zu Jahresbeginn versuchte der Maschinenbauer, die Mitarbeiter im Grob-Werk im chinesischen Dalian zurück nach Deutschland zu holen. Mehr lesen Sie hier: Wie das Corona-Virus der Firma Grob zu schaffen macht

Grob will die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter schützen

Das Corona-Virus sei mittlerweile in Europa angekommen und breite sich aus, so Müller weiter. "Auch wir betrachten die Lage kritisch und sehen uns in diesem Fall gezwungen, zu handeln, um die Gesundheit jedes Einzelnen zu schützen, da wir zur Hausmesse ein internationales Publikum erwarten."

Daher habe sich Grob dafür entschieden, die Hausmesse zu verschiebe. Ein neuer Termin steht bislang noch nicht fest: "Wir werden die Lage in den nächsten zwei Monaten kritisch verfolgen und treffen auf dieser Grundlage dann eine Entscheidung, wann die Hausmesse stattfinden wird", so Müller.

Auch auf den Arbeitsmarkt wirkt sich Corona ungünstig aus: Konjunktur und Corona sind Unsicherheitsfaktoren

Lesen Sie auch: Coronavirus in fast allen Bundesländern entdeckt