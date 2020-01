vor 2 Min.

Großer Polizeieinsatz in Mindelheim

Am Sonntagabend läuft in Mindelheim ein großer Polizeieinsatz.

Von Axel Schmidt

Update 22.16 Uhr: Der Polizeieinsatz ist beendet, die Sperrung ist aufgehoben. In Kürze will sich ein Polizeisprecher zu dem Großeinsatz in Mindelheim äußern.

In Mindelheim läuft am Sonntagabend ein großer Polizeieinsatz. Die Innenstadt wurde rund um die Fußgängerzone in der Kornstraße und Kappelgasse abgesperrt. Die Leitstelle der Polizei bestätigt am Telefon bislang nur, dass der Einsatz noch läuft.

Auch ein Sondereinsatzkommando aus München ist im Einsatz. Auf dem Marienplatz stehen mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt bereit. Ebenso ist die Mindelheimer Feuerwehr im Einsatz.

Weitere Informationen wollen die Einsatzkräfte am späten Sonntagabend bekanntgeben.

