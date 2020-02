26.02.2020

Hexa, Hippies und Hednarrade

In Pfaffenhausen wird der Faschingshöhepunkt wieder einmal zum bunten Ereignis

Von Ulla Gutmann

Am Faschingsdienstag wird Pfaffenhausen zur Faschingshochburg: Schon am Vormittag war im Partyzelt und in der Schulaula einiges geboten. Die Narren bereiteten sich auf den Umzug vor, bei dem 44 Gruppen durch den Ort marschierten. Angeführt wurde er natürlich von den Wasastechern und der Pfaffelonia. Süß auch die Kleinen vom Kindergarten Pfaffenhausen, die zu einem „tollen Tiefseeabenteuer“ aufgebrochen sind. Auch „Dia Hednarrade“ lieben das Meer und seine Bewohner und erlebten als Nordseefischer ihr Abenteuer. Diese Pfaffenhausener Gruppe ist zwar nicht jedes Jahr dabei, aber beim Umzug im 40. Jubiläumsjahr wollten sie nicht fehlen. Die Musikkapelle Pfaffenhausen hatte sich eine Reise mit Ballons als Abenteuer ausgesucht, gar nicht so leicht, mit den bunten Dingern auf dem Kopf zu musizieren.

Hexen von der Ulmer Donau, die Böcklesberger Hexa aus Mittelneufnach, die Westerbach Hexa aus Haselbach, die Schedder-Häxa aus Altenstadt und auch die Kohlberghexa aus Kammlach trieben es wegen des regnerischen Wetters nicht so wild wie sonst, kletterten aber aufeinander zu Pyramiden und verteilten Süßigkeiten.

Die Pfaffenhausener Gruppe KHPG & Co. hatte für dieses Jahr das Thema „Mobiler Maulwurftunnel-Trupp“ ausgesucht, mit Maulwurfschnauze und Schnurrhaaren im Gesicht, viele mit Grabschaufeln, wiesen sie auf den übermäßigen Verkehr auf der Hauptstraße hin, die für Fußgänger bald nur noch im Tunnel zu unterqueren sein wird. Die Damen des Frauenbundes Kammlach hüpften als Schlümpfe vorbei und große Wagen wie von den Faschingsfreunden Münsterhausen mit dem Thema „Feivel der Mauswanderer“ oder vom Faschingshaufa Mörgen mit dem Thema „Neonland“ durften auch nicht fehlen. Gardemädchen schwangen die Beine, manche sogar mit Regenschirmen und bunte Clowns wie die „Roten Zinka“ waren dabei, ebenso wie die schönen traditionellen Masken der „Goackalorus Zaisertshofen“ oder der zottelig langhaarigen Wasserteufel aus Bad Wörishofen.

Noch ein letztes Mal ging es richtig ausgelassen, wild und närrisch zu bevor am heutigen Aschermittwoch alles vorbei ist.

Mehr Bilder im Netz unter

mindelheimer-zeitung.de/mz-fasching

Themen folgen