Hobby Geocaching: Apfeltracher Ehepaar liebt die Schatzsuche in der Natur

Gerd und Susanne Kircheis lieben das Geocaching. Dabei bleibt es bei ihnen nicht nur beim Suchen der Caches, sondern sie verstecken auch selbst welche für andere Menschen mit dieser Leidenschaft. Häufig sind das Vorrichtungen, die scheinbar nicht so ganz in ihre Umgebung passen.

Plus Muggel, Logbücher und die Jagd nach Dosen in ganz Deutschland: Ein Apfeltracher Ehepaar erzählt von seiner großen Leidenschaft, dem Geocaching.

Von David Kienle

Bei dem Begriff „Muggel“ denken die meisten wohl an die berühmte britische Zaubergeschichte von Harry Potter. Dass der Begriff aber auch in der realen Welt existiert und dort eine sehr ähnliche Bedeutung hat, wissen wohl die wenigsten Leute. Das Ehepaar Gerd und Susanne Kircheis aus Apfeltrach kann sehr wohl etwas mit diesem Begriff anfangen. Unter dem Namen „Boafamilie“ betreibt das Ehepaar sein Hobby Geocaching. Die moderne Schatzsuche mit GPS bezeichnen sie mittlerweile als Sucht – und stoßen hierbei öfter mal auf „Muggel“.

Damit werden in der Szene alle Menschen bezeichnet, die sich nicht in der Welt der Geocacher befinden. Diese besteht, vereinfacht gesagt, daraus, anhand von Koordinaten, die einem in Rätseln mitgeteilt werden, eine Dose zu finden, in der sich ein sogenanntes Logbuch befindet, in das man sich dann einträgt. Dieser Logbucheintrag, der anschließend in der zugehörigen App um eine Bewertung der Dose erweitert wird, ist essenziell in der Szene, um dem Macher der Dose, dem „Owner“ seine Anerkennung mitzuteilen und Punkte zu sammeln. Je mehr Bewertungen und je spezieller das Abenteuer bei der Suche, desto beliebter und bekannter die Dose. Jeder Fund gibt einen Punkt. Die Behälter können dabei die unterschiedlichsten Formen und Größen haben. Teilweise befinden sie sich unter Wasser, auf meterhohen Bäumen oder hinter Mauern und Nischen.

Die Kircheis haben bisher in ihrer Karriere exakt 7671 Punkte gesammelt und sind damit noch lange nicht am Ende. Die magische 10.000er-Marke steht für die Zukunft auf ihrer Agenda. Es gibt keine Reise und keinen Ausflug, der nicht mit dem Cachen verbunden ist. Überall sind die Dosen versteckt. In ganz Deutschland und allen Nachbarländern waren die Kircheis’ schon auf der Suche nach Dosen. Dabei können dann in drei Wochen Urlaub schon mal 160 Funde zusammenkommen.

Viele Dosen in Mindelheim und Umgebung versteckt - sogar auf der Mindelburg

Allerdings gibt es auch in Mindelheim und Umgebung viele Caches, die das Ehepaar stolz auf dem Handy zeigt. Hier sind Dosen zum Beispiel mitten in der Mindelheimer Innenstadt und auf der Mindelburg versteckt. Eben in jener Burg, wo die beiden ihren ersten Cache entdeckten. „Als wir nach zwei vergeblichen Versuchen die Dose endlich fanden, ließ ich einen richtigen Freudenschrei los“, erzählt Susanne Kircheis voller Stolz. Das war vor zehn Jahren. In diesem Moment war das Fieber ausgebrochen.

Seitdem reisen die beiden mit ihrem Wohnmobil umher, um besondere Caches zu finden. Dabei sind sie auf jedes Gelände eingestellt. Egal, ob Kletterhaken, Angel, Tauchausrüstung oder ein etliche Meter ausfahrbarer Stock: Alles kann notwendig sein, alles haben sie dabei. Und die selbstgemachten Kässpatzen dürfen auch niemals fehlen.

Auch eine Stadtführung durch Mindelheim in Stationen haben sie gestaltet

Die meisten Caches in der Region hat Gerd Kircheis versteckt. Und er bastelt schon voller Stolz an den nächsten Dosen und Rätseln, deren „Owner“ er dann sein wird. Einer seiner Geocaches führt wie eine Stadtführung mit einzelnen Stationen durch Mindelheim.

Mittlerweile haben Gerd und Susanne Kircheis Hunderte an Logbucheinträgen über ihre eigenen Caches bekommen. „Ich versuche mir jeden einzelnen durchzulesen, wenn aber jemand nur mit einem Smiley kommentiert, kommt es schon mal vor, dass ich den Eintrag auch wieder lösche“, erzählt Susanne Kircheis. In allen Größen und Formen haben sich die beiden Caches ausgedacht. Es kommt auch öfter vor, dass sie unerwarteten Besuch von anderen Geocachern erhalten, was mit dem ein oder anderen Rätsel um ihr Haus zu tun hat. „Dadurch sind auch schon richtige Freundschaften entstanden“, erzählen die beiden.

Eine Vorrichtung für das Logbuch, die einem normalen Stein ähnelt.

Dabei kann es sein, dass ein Cache einfach nur eine Dose am Wegrand ist, ein sogenannter „Tradi“ (Traditional), oder eben auch in mehreren Stufen, was als „Multi“ bezeichnet wird. Bei anderen müssen Rätsel gelöst werden, um die richtigen Koordinaten zu erhalten. Diese Form wird als „Mystery“ bezeichnet. Bei besonders aufwendigen Rätseln und Dosen kann das auch mal bis zu sieben Stunden dauern. Teilweise sind die Rätsel richtige Meisterwerke, bei denen die Owner keine Kosten und Mühen gescheut haben, die Dose in besonderen Vorrichtungen oder Apparaten zu verstecken. Die Dimensionen sind kaum vorstellbar, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Der Ehrenkodex dabei lautet, niemals zu verraten, wo genau sich die Dose befindet oder wie die einzelnen Stationen aussehen, um anderen Cachern nicht das Abenteuer zu versauen.

Das Ehepaar rät Anfängern, auf keinen Fall einfach drauflos zu laufen, sondern sich erst einmal über die Regeln zu informieren. Außerdem sollte man nichts aus den Dosen stehlen, egal welche Gegenstände sich darin befinden.

Aus Liebe zur Natur haben sie schon Events zum Müllsammeln und Geocachen in Apfeltrach und Mindelheim veranstaltet

Aufgrund ihres Hobbys werden die Kircheis immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Dabei sind die Cacher „keine Wilden, die die Natur abholzen“, sondern Menschen, die „die Natur schätzen und vor allem wegen der Liebe zur Natur zum Cachen gehen“, beteuern die beiden. Ihnen ist es ein Anliegen, dieses Vorurteil der zerstörerischen Geocacher aus der Welt zu räumen, da das genaue Gegenteil der Fall sei. Bei sogenannten „Cache in Trash out“ (CITO) treffen sich viele Cacher, um eine Dose zu finden und gleichzeitig den Müll in diesem Gebiet zu entfernen. Solche Events haben Susanne und Gerd schon in Apfeltrach und Mindelheim veranstaltet. Trotzdem hat auch das Ehepaar immer wieder Probleme mit Jägern und Förstern, die die Geocacher alles andere als willkommen heißen in ihren Revieren.

Ein Logbuch der kleinsten Größe, wie es häufig verwendet wird. In die einzelnen Felder wird der Name des Teams eingetragen, das den Cache gefunden hat.

Genau diese Gebiete kennen zu lernen, sei der Reiz am Cachen, erklären die beiden. Oft verstecken Owner die Dosen an Orten, die sie anderen zeigen möchten, weil es besonders schöne Flecken in der Natur oder Region seien. Das können zum Beispiel scheinbar verlorene Orte mitten in einem Wald sein, die durch das Cachen wiederentdeckt werden. Verbunden mit einem Rätsel, erzählen die Dosen nicht selten eine Geschichte – was das Hobby für das Ehepaar immer wieder aufs Neue zu einem Erlebnis macht.

