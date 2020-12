15:05 Uhr

Im Unterallgäu sind die Corona-Impfteams gestartet

Innerhalb von acht Tagen sollen 1500 Bürger im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen geimpft werden. Anfang Januar sollen dann auch die Impfzentren in Bad Wörishofen und Memmingen öffnen.

Um die Bürger vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, sind seit Sonntag im Unterallgäu und in Memmingen zwei mobile Impfteams unterwegs. Geimpft werden zunächst Bewohner und Mitarbeiter von Senioreneinrichtungen. So hat es die Bundesregierung vorgegeben. In den nächsten Tagen sollen dann weitere Impfstoff-Lieferungen eintreffen, sodass innerhalb von acht Tagen voraussichtlich insgesamt 1500 Personen im Landkreis und in der Stadt Memmingen geimpft werden können.

Der Impfstoff wird zentral von der Bundesregierung beschafft. Die ersten Dosen kamen am Samstagabend im Impfzentrum Unterallgäu-Memmingen an. Die Impfteams machten sich dann am Sonntagmorgen auf den Weg. Ein Impfteam besteht aus einem Fahrer des Malteser Hilfsdienstes, einem Impfarzt und einer Medizinischen Fachangestellten, wobei zunächst die Heimärzte mit Unterstützung der Pflegekräfte der Heime die Impfungen durchführen. Eine der ersten Einrichtungen, die bedient wurden, war das Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin in Türkheim.

Auch die Impfzentren in Bad Wörishofen und Memmingen sollen bald öffnen

Dr. Max Kaplan, ärztlicher Koordinator im Landkreis Unterallgäu, erklärt, wie die Impfung wirkt: „Der Impfstoff regt den Organismus an, einen kleinen Teil der Eiweißhülle des Virus nachzubilden. Darauf wiederum wird das Immunsystem aktiviert und der Körper stellt den Schutz quasi selbst her.“ Unter anderem, weil diese Wirkungsweise ursprünglich zur Krebsbehandlung erforscht wurde, konnte der Impfstoff laut Kaplan ohne Abstrich an Sicherheit und Qualität so schnell entwickelt werden.

Anfang Januar beginnt voraussichtlich auch der Betrieb im Impfzentrum Unterallgäu-Memmingen an den beiden Standorten in Memmingen und in Bad Wörishofen. Beide Einrichtungen betreibt der Malteser Hilfsdienst. Impfungen erfolgen zunächst nur bei den priorisierten Gruppen und nur nach Voranmeldung. Die zu impfenden Personen werden zentral vom Gesundheitsministerium angeschrieben. Sobald man sich im Impfzentrum anmelden kann, wird darüber in der Presse sowie auf der Homepage des Landratsamtes unter www.unterallgaeu.de/corona informiert.

