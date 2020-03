vor 52 Min.

Inzwischen 99 Coronavirus-Fälle im Landkreis Unterallgäu

Das Virus, das Covid-19 verursacht, in einer elektronenmikroskopischen Aufnahme..

Die Zahl der mit Coronavirus infizierten Menschen wird vermutlich bald dreistellig. So ist die aktuelle Lage im Unterallgäu.

Von Melanie Lippl

Im Unterallgäu gibt es inzwischen 99 bestätigte Corona-Fälle (Stand 27. März, 14.30 Uhr) – ein Dutzend mehr als noch am Vortag. Zwei Menschen mit Vorerkrankungen starben wie berichtet infolge einer Coronavirus-Infektion im Mindelheimer Krankenhaus (Mehr dazu hier: Klinik veröffentlicht Details zu zweitem Corona-Todesfall)

Fünf der positiv getesteten Personen konnten inzwischen wieder aus der Isolierung entlassen werden.

Sechs Coronavirus-Infizierte sind im Krankenhaus Mindelheim, zwei in Ottobeuren

Im Mindelheimer Krankenhaus befinden sich derzeit sechs Covid-19-Patienten in Behandlung, in Ottobeuren sind es zwei Fälle. In den Krankenhäusern des gesamten Klinikverbunds Allgäu sind 18 mit dem Coronavirus infizierte Patienten stationär untergebracht.

Wie die Pressestelle der Unterallgäuer Kliniken auf Anfrage erklärt, wird bei jedem neuen Patienten zunächst das Risiko, mit dem neuartigen Coronavirus in Kontakt gekommen zu sein mit einem standardisierten Fragebogen erhoben. Darin geht es um Kontakte zu bestätigten Fällen beziehungsweise Menschen mit Corona-Verdacht sowie Symptome, die auf eine Infektion hinweisen könnten. Beim geringsten Verdacht bewerte ein Arzt die Situation, heißt es in der Pressestelle.

Richtschnur für die Corona-Tests kommt vom Robert-Koch-Institut

Getestet werde insbesondere dann, wenn der Patient stationär aufgenommen wird. Richtschnur für die Vorgehensweise seien die jeweils aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Viele Fragen zum Coronavirus werden auf der Internetseite www.unterallgaeu.de/corona beantwortet.

Das Bürgertelefon des Landkreises hat die Nummer 08261/995-406. Es ist werktags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 15 Uhr besetzt. Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es hat die Nummer 09131/6808-5101.

In einem Drive-in in Mindelheim werden mögliche Corona-Fälle getestet:

