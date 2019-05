vor 25 Min.

Jetzt fließen die Infos zum Wertach-Wasserkraftwerk

Hier beim Walterwehr an der Wertach will die Bayerische Landeskraftwerke ein neues Wasserkraftwerk bauen. dagegen regt sich bereits erheblicher Widerstand. Am morgigen Dienstag findet dazu eine Info-Veranstaltung statt.

Am morgigen Dienstag stellt der Betreiber des umstrittenen Kraftwerks beim Walterwehr die Pläne erstmals einer breiten Öffentlichkeit vor und hofft dabei auf „Kritik und Anregungen“, die in die Planungen einfließen sollen

Von Alf Geiger

Die Fronten zum geplanten Wasserkraftwerk am Walterwehr an der Wertach bei Türkheim sind nach wie vor verhärtet: Während der Betreiber, die Bayerische Landeskraftwerke (LaKW), das geplante Fünf-Millionen- Kraftwerk als „ökologisches Vorzeigeprojekt“ preist, sind die Wertachfreunde und die Türkheimer skeptisch und wollen mit allen juristischen Mitteln gegen den Bau des Kraftwerks kämpfen.

Die Bayerische Landeskraftwerke GmbH geht jetzt in die Offensive und lädt am morgigen Dienstag, 28. Mai, um 19 Uhr im Gasthof „Rosenbräu“ zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein. Dabei soll der aktuellen Stand der Planung erstmals auch einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden, betont LaKW-Geschäftsführer Geschäftsführer Thomas Liepold. Kritik und Anregungen der Bevölkerung zu den vorgesehenen Maßnahmen sollen in die weitere Planung einfließen.

Wie mehrfach berichtet, beabsichtigt die LaKW, die beiden kleinen Wasserkraftanlagen am Wehr Waltermühle durch eine neue, deutlich größere Wasserkraftanlage zu ersetzen. Erste Pläne wurden bereits 2016 vorgestellt, so Liepold. Inzwischen sei die Vorplanung abgeschlossen. Das mit der Planung bisher beauftragte Ingenieurbüro habe eine ganze Reihe verschiedener Varianten für die Kraftwerkstechnik und den vorgesehenen Fischauf- und -abstieg untersucht.

Ein besonderes Anliegen der Landeskraftwerke GmbH sei es, örtlich Betroffene einzubeziehen, so Liepold. Dazu habe es bereits eine Reihe von Gesprächen und Ortsterminen gegeben. Im Rahmen der Vorplanung wurden laut Liepold zudem Möglichkeiten untersucht und diskutiert, das Umfeld des Wehres ökologisch aufzuwerten und die Kiesbänke und Flachwasserbereiche unterhalb des Wehres für die Freizeitnutzung aber als Lebensraum für Fische zu erhalten. Laut LaKW werde das Kraftwerk regenerativen Strom für rund 800 bis 1000 Privathaushalte produzieren.

Von einem „ökologischen Vorzeigeprojekt“ wollen die Kritiker des Millionenprojekts aber ganz und gar nichts wissen: Der Ortsverband der Grünen in Türkheim stemmt sich gegen das geplante neue Wertach-Wasserkraftwerk am Walterwehr: „Die zahlreichen Nachteile dieses Projektes rechtfertigen nicht das Argument der regenerativen Energieproduktion durch Wasserkraft“, sagt Reinhard Schneider, Ortsvorsitzender der Türkheimer Grünen.

In den vergangenen Jahren habe sich die Wassermenge in der Wertach kontinuierlich verringert und spätestens das niederschlagsarme und heiße Jahr 2018 habe allen gezeigt, wie der Klimawandel auch diesem Gewässer zusetze und wie wenig Wasser dann im Flussbett vorhanden sei, so die Grünen.

Auch die Wertachfreunde sind von den Plänen der LaKW alles andere als begeistert: „Ein Kraftwerk um jeden Preis?“ ist auf der Homepage zu lesen. Für die „einstmals fischreichen Wildflüsse war und ist der Bau der Stauseen ein Desaster“, heißt es weiter: „Die Lebensräume sind zerstückelt, das landschaftsprägende Geschiebe bleibt aus, die Sohle verschlammt, kieslaichende Fische und kiesbrütende Vögel sterben aus, wertvolle Auwaldflächen versanken in den Fluten. Und das will man den Stromkunden als umweltfreundliche, ökologische Wasserkraft verkaufen? Von ästhetischen Gesichtspunkten ganz zu schweigen.“

Mit Fischaufstiegshilfen allein seien die Probleme nicht gelöst, so die Wertachfreunde: „Hier sind noch erhebliche Anstrengungen sowie der Rückbau einzelner Anlagen notwendig“.

Gerade die Wassermengen der vergangenen Tage hätten erkennen lassen, wie „aus dem Nichts eine Hochwasserwelle kommt und nach wenigen Tagen wieder weg ist“, so Leo Rasch, Sprecher der Wertachfreunde, auf Anfrage der MZ. Daraus erkläre sich unter anderem, dass das geplante Kraftwerk nur an etwa 60 Tagen im Jahr unter Volllast und gut 120 Tage gar nicht laufen werde, ist Rasch überzeugt.

Infoveranstaltung der Bayerische Landeskraftwerke GmbH am Dienstag, 28. Mai, ab 19 Uhr im Saal des Gasthofs Rosenbräu.

