vor 38 Min.

Junge Verkehrsexperten messen sich in Kirchheim

Das Jugend-Fahrradturnier in Kirchheim und ein Quiz zur Theorie sollen für Sicherheit im Straßenverkehr sorgen.

Von Daniela Polzer

„Wer wird Fahrrad-Champion?“ Beim gleichnamigen Wettbewerb wurden die besten Fahrradfahrer an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis gesucht. Beim Kreisentscheid zeigten die Schüler, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten. Anlässlich des 50. Jugend-Fahrradturniers des ADAC trainierten Kinder und Jugendliche Verkehrssicherheit. Die Teilnehmer mussten dabei mit dem Fahrrad einen Parcours aus verschiedenen Hindernissen meistern. Den Aufbau gab der ADAC vor.

Auch der Automobil- und Motorsportclub Mindelheim ist dabei

Insgesamt 62 Schüler stellten sich dem Fahrrad-Parcours auf dem Pausenhof der Grund- und Mittelschule Kirchheim, deutlich weniger als noch vor ein paar Jahren. „Vor etwa fünf Jahren hatten wir doppelt so viele Teilnehmer und mussten sogar auf zwei Parcours fahren“, erzählt Siegfried Neudert. Er ist Zweiter Vorsitzender des Automobil- und Motorsportclubs Mindelheim und seit vielen Jahren als Helfer beim Jugend-Fahrradturnier dabei.

Nach knapp zwei Stunden hatten alle Teilnehmer den Parcours geschafft. Hatte ein Schüler eine Übung allerdings nicht korrekt ausgeführt, gab es je nach Art des Fehlers eine bestimmte Anzahl von Fehlerpunkten. „Manchmal passieren auch einfach so blöde Fehler, das tut einem selbst dann ein bisschen leid“, sagt Neudert. Negativ bewertet wurde beispielsweise das Abstützen am Boden oder am Gerät. Außerdem durften die Fahrradfahrer keine der Aufgaben auslassen. Die Kinder zeigten beim Fahren großen Ehrgeiz. Jeder wollte möglichst ohne Fehlerpunkte abschließen. Einigen ist das auch gelungen.

Die Sieger wurden in Kategorien eingeteilt

Bei der Wertung wurden die Kinder nach Jahrgang und Geschlecht in verschiedene Kategorien eingeteilt. Am Ende bekamen immer die drei Besten einer Gruppe eine Medaille. Theresa Maurus aus Markt Rettenbach belegte in ihrer Kategorie den ersten Platz. Sie fährt in ihrer Freizeit gerne und vor allem viel Fahrrad. Auf die Medaille war sie offensichtlich sehr stolz und freute sich auf den anschließenden freien Nachmittag. Für alle Teilnehmer endete der Schultag nämlich nach der Preisverleihung.

Am Tag zuvor waren bereits die besten Viertklässler im Landkreis beim Verkehrsquiz gegeneinander angetreten und stellten dort ihr theoretisches Wissen unter Beweis. Sie mussten die per Dia gezeigte Verkehrssituation beschreiben und das richtige Verhalten erklären. Klare Siegerin wurde Annika Sirch aus Markt Wald, gefolgt von Nina König aus Tussenhausen und Jakob Zingerle aus Markt Rettenbach.

