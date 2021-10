Was ist mit den jüngsten Kirchheimern?

Plus Bei der Bürgerversammlung in Kirchheim dreht sich die Diskussion vor allem um Schule, Kindergarten und Spielplätze. Bürgermeisterin Fischer weist Vorwürfe aus dem Publikum zurück.

In ihrer ersten Bürgerversammlung hat Susanne Fischer im Adlersaal über aktuelle Projekte aus dem Markt Kirchheim berichtet und sich dann den Fragen der rund 50 anwesenden Bürgerinnen und Bürger gestellt. Es ging um Infrastruktur, aber vor allem um die Jüngsten. Die Themen im Detail: