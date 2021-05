Was hat der kleine Sparer von der Sparkassen-Fusion?

Der Wunsch der Sparkassen, zu fusionieren, ist nachvollziehbar, findet unser Autor. Trotzdem glaubt er, dass der Zusammenschluss ein Fehler ist.

Banken stehen massiv unter Druck. Die Niedrigzinsphase, aber auch die von der Bankenaufsicht verhängte ausufernde Bürokratie macht den Geldhäusern ohne Zweifel zu schaffen. Hinzu kommen die immensen Investitionen in die Digitalisierung, was allerdings eine Herausforderung für die gesamte Wirtschaft ist.

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, wenn sich die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und die Kreissparkasse Augsburg zusammenschließen wollen. Warum aber gerade dieses Konstrukt? Der Augsburger Landrat Martin Sailer ist der politische Taktgeber, der mit einer mächtigen Sparkasse im Rücken an Einfluss gewinnen will. Dass die Augsburger künftig im Verwaltungsrat die Mehrheit haben werden, ist kein Zufall.

Der Memminger Vorstandsvorsitzende Thomas Munding verkauft den Deal als Megaerfolg. Und der Landrat, die Bürgermeister, Stadt- und Kreisräte aus dem Unterallgäu tun überwiegend so, als würde die Sitzverteilung im Verwaltungsrat keine Rolle spielen.

Beeindruckend ist allerdings, wie geräuschlos der Zusammenschluss einfädelt wurde. Alle hielten dicht. Eine breite Diskussion über Für und Wider wurde so erfolgreich verhindert. So kann sich die Sparkasse Memmingen-Lindau– Mindelheim noch mehr in Richtung Vermögensverwaltung und Kreditgeber für Großunternehmer entwickeln. Die neue Sparkasse wird aber auch daran gemessen werden, was sie für die kleinen Sparer tut. Denn das ist eine der Gründe, warum es sie überhaupt gibt. Große Vermögen verwalten und Großkredite vergeben können auch andere.

