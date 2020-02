vor 21 Min.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Erkheim: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: In Erkheim stehen am Sonntag, 15. März, die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl an. Die Wahlergebnisse bekommen Sie hier.

Am 15. März 2020 findet in Bayern die Kommunalwahl 2020 statt - auch in Erkheim im Landkreis Unterallgäu. Amtsinhaber Christian Seeberger wird für die Bürgermeisterwahl kandidieren. Auch die Gemeinderatwahl findet am 15. März statt. In Erkheim können 14 Sitze gewählt werden. Wahlergebnisse sollen noch am Abend des 15. März veröffentlicht werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Erkheim

Die Wahllokale haben zur Kommunalwahl in Bayern am 15. März 2020 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlergebnisse für die Gemeinde- und Bürgermeisterwahl in Erkheim gibt es, sobald erste Urnen ausgezählt sind.

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Erkheim an dieser Stelle.

Die amtierende Bürgermeister Christian Seeberger lässt sich bei der Kommunalwahl 2020 als Bürgermeisterkandidat aufstellen. Mit etwas mehr als 3000 Einwohnern können im Gemeinderat von Erkheim insgesamt 14 Sitze an die am 15. März zur Wahl stehenden Kandidaten neu vergeben werden.

Ergebnis der Kommunalwahl in Erkheim, Unterallgäu: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

Bei der Kommunalwahl 2014 in Erkheim lag die Wahlbeteiligung bei 79 Prozent. Sehen Sie hier die Ergebnisse der Gemeinderatwahl vor sechs Jahren auf einen Blick:

Christliche Wählervereinigung: 6 Sitze

Unabhängige Liste: 5 Sitze

Bürgerblock: 3 Sitze

