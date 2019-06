15:57 Uhr

Mädchen hört Stöhngeräusche im Schlosspark

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Mädchen am Samstag, 8. Juni, aus einem Gebüsch im Schlosspark „Stöhngeräusche“ gehört hat.

Von Alf Geiger

Das Mädchen im schulpflichtigen Alter war am Samstag, 8. Juni, in den Mittagsstunden im Schlosspark unterwegs und habe „Stöhngeräusche“ gehört, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Offenbar war das Mädchen von den Geräuschen so geschockt, dass es sich später einer Vertrauensperson anvertraute, die dann die Polizei einschaltete.

Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei weder weitere Details veröffentlichen noch Angaben zu einem möglichen Tatbestand machen. Es gebe weder einen konkreten Tatverdacht noch weitere Zeugenaussagen. Auch auf einen Zeugenaufruf werde zum derzeitigen Ermittlungsstand verzichtet, so die Polizeisprecherin.

Die Beweis- und Ermittlungslage sei derzeit „dünn“ und daher müssten jetzt erst einmal die weiteren Fahndungs- und Vernehmungsergebnisse abgewartet werden, so die Polizeisprecherin.

