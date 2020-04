12:49 Uhr

Mann stürzt mit Fahrrad: Schwerste Kopfverletzungen

Ein Fahrradfahrer ist am Freitag schwer verunglückt. Zufällig vorbeifahrende Radler entdeckten den bewusstlosen Mann. Er hat schwere Kopfverletzungen erlitten.

Von Melanie Lippl

Am frühen Freitagabend ist ein Radler schwer verunglückt. Er war auf dem Radweg parallel zur Staatstraße 2518, Bad Wörishofen – Mindelheim unterwegs und fuhr Polizeiangaben zufolge vermutlich zu schnell: In der Kurve vor einer Unterführung verlor er die Kontrolle über sein Rad, er stürzte in der Unterführung und erlitt schwerste Kopfverletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten nach Augsburg

Zufällig vorbeifahrende Radfahrer entdeckten den bewusstlosen Mann und riefen unverzüglich den Rettungsdienst. Der Radler musste mit einem Rettungshubschrauber ins Augsburger Universitätsklinikum geflogen werden. Laut Polizei trug der Radfahrer keinen Fahrradhelm, der „höchstwahrscheinlich“ solch schwere Verletzungen verhindert hätte.

Themen folgen