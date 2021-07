Mindelheim

Klinikverbund Allgäu setzt auf Privatpatienten

Plus Medizinisch soll es auch in Zukunft an den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren keine Zweiklassengesellschaft geben, versichert Andreas Ruland vom Klinikverbund Allgäu. Dort sind Veränderungen geplant.

Von Johann Stoll

Gesundheit ist auch ein Markt, und den will der Klinikverbund Allgäu bestmöglich bedienen. Zwar können in den Krankenhäusern in Mindelheim und Ottobeuren alle Patienten sicher sein, dass sie unabhängig von ihrer Krankenversicherung eine bestmögliche medizinische Versorgung erhalten. Privatpatienten sollen künftig aber mehr Zusatzleistungen angeboten werden. Dafür investiert der Klinikverbund jetzt Millionen in seine Krankenhäuser.

