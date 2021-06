Mindelheim

Obwohl es Pläne für 200 Wohnungen gibt: Filetgrundstück in Mindelheim bleibt unbebaut

Plus In Mindelheim fehlt es an Wohnraum. Eine große Brachfläche wird aber wohl auch in den nächsten Jahren nicht zur Baustelle wird. Dabei wollte der Investor dort mehr als 200 Wohnungen bauen.

Von Johann Stoll

In Mindelheim steht seit acht Jahren eine innerstädtische Baufläche für Wohnbebauung zur Verfügung. 22 Apartements, 90 Zweizimmerwohnungen, 68 Dreizimmerwohnungen, 24 Vierzimmerwohnungen und 14 Penthouse-Wohnungen könnten dort geschaffen werden – nur Bagger rollen dort wohl auch in absehbarer Zeit nicht an. Warum ist das so, da doch regelmäßig die große Wohnungsnot in Mindelheim beklagt wird?

