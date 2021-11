Mindelheim

10:21 Uhr

Trotz Corona gesund: Klinikverbund Allgäu zieht Bilanz

Plus Die Kliniken in Mindelheim und dem Allgäu stellen ihre Bilanz vor. Die Krankenhäuser des Klinikverbunds haben im 2020 ein Plus erwirtschaftet – und auch heuer viel vor.

Von Sandra Baumberger

Corona hat sich beim Klinikverbund Allgäu nicht nur in den Krankenhäusern bemerkbar gemacht, sondern auch in der Bilanz. Von kranken Häusern kann allerdings keine Rede sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen