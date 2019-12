13:09 Uhr

Nach Unfall: Flucht und Schläge

Mehrere Polizeistreifen waren bei Bad Wörishofen im Einsatz. Ein 31-Jähriger Helfer stellte den Flüchtigen. Eine Polizistin wurde verletzt.

Von Markus Heinrich

Auf der Staatsstraße 2015 zwischen Bad Wörishofen und Schlingen hat sich am frühen Samstagabend ein Auffahrunfall ereignet. Laut Polizei war ein 33-jähriger Kaufbeurer mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kaufbeuren unterwegs. Vor der Abfahrt Schlingen Nord prallte er in das Heck eines Autos. Statt sich womöglich zu entschuldigen, habe der Mann die Insassen des Wagens beleidigt und sich dann zu Fuß aus dem Staub gemacht, berichtet die Polizei. Doch er kam nicht weit.

Ein 31-jähriger Unterallgäuer, welcher sich mit weiteren Ersthelfern um die Absicherung der Unfallstelle kümmerte, rannte dem Mann nach und holte ihn ein. Nun eskalierte das Ganze. Der angetrunkene Kaufbeurer schlug dem Unterallgäuer mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Trotzdem gelang es, den Flüchtigen wieder zur Unfallstelle zu bringen. Dort habe er mehrfach versucht, auf die befahrene Staatsstraße zu laufen, berichtet die Polizei.

Polizisten fesselten den angetrunkenen Mann

Die zu Hilfe gerufenen Polizisten brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Dabei habe der Kaufberer Widerstand geleistet und die Polizisten beleidigt. Eine Polizistin wurde bei der Aktion leicht verletzt. Auch der Kaufbeurer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Er habe sich die Verletzung selbst beigebracht, teilt die Polizei mit.

Die beiden Passagiere des anderen Wagens blieben unverletzt. An ihrem Auto jedoch entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme durch mehrere Polizeistreifen war die Staatsstraße für über eine Stunde einseitig gesperrt.

