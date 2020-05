vor 18 Min.

Polizei löst Corona-Party im Getränkemarkt auf

Zu einer kleinen Party in einem Mindelheimer Getränkeladen kam auch die Polizei. Die Gäste haben gleich gegen mehrere Auflagen verstoßen.

Statt zum "Tanz in dem Mai" trafen sich am Donnerstagabend sechs Leute in einem Mindelheimer Getränkemarkt zur gemütlichen Runde. Auch ein Verantwortlicher des Geschäftes feierte nach Auskunft der Polizei mit. Die Männer verstießen mit dem Treffen nicht nur gegen das Verbot von Versammlungen, sondern auch gegen die Ausgangsbeschränkung und - wie zu erwarten - auch gegen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auf Abstand legten sie zudem auch keinen Wert, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Die Polizei Mindelheim leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Je nach Schwere des Verstoßes drohen Bußgelder in Höhen von 150 bis 5000 Euro. (mz)

