14:00 Uhr

Randale am Baggersee bei Irsingen

Unmengen Müll und Beschädigungen waren die Hinterlassenschaften von mutmaßlich jungen Feierwütigen an einem Baggersee in Irsingen, so die Polizei Bad Wörishofen.

Demnach wurde wurde sogar ein Baum gefällt, sowie Schilder und ein Boot beschädigt. Da der See Privatgrund und auch dementsprechend ausgeschildert ist, ermittelt die Polizei Bad Wörishofen nun neben Sachbeschädigung auch wegen Hausfriedensbruch. „Alles keine Kavaliersdelikte“, so ein Polizeisprecher. Ebenso könnten auf die Jugendlichen Forderungen bezüglich Reparatur- und Entsorgungskosten zukommen.

Die zuständige Jagdaufseherin weißt auch nochmals explizit darauf hin, dass solche Gebiete eine Rückzugsmöglichkeit für seltene Vögel und andere Tiere bieten. Diese können durch ein solches Verhalten empfindlich in ihrem Brutverhalten gestört werden. (mz)

Hinweise unter der Telefonnummer 08247/9680-0 an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen.

