So erlebte ein Mindelheimer Journalist das Jahr 2018

Der Journalist Markus Putz hat 2018 erlebt, dass seine Ideen im Stadtrat gut ankommen. Herausragend war das Jahr für ihn aber aus einem privaten Grund.

Von Johann Stoll

Am liebsten wäre es ihm, wenn es die tägliche Mühsal des Schlafens gar nicht mehr bräuchte. Nach vier, fünf Stunden ist sein Akku ohnehin wieder voll. In Markus Putz steckt so viel Energie, dass 24 Stunden am Tag kaum ausreichen für all die Ideen, die ihn antreiben. Dieses Jahr 2018 wird er als besonders turbulent in Erinnerung behalten.

Im April bekam seine Frau ihr zweites Kind und im Sommer wechselte er seinen Job. Wobei seine beiden Töchter Elly und Nora ihm über alles gehen. „Das ist herausragend und überstrahlt alles“, schwärmt er. Nicht genug der kurzen Nächte: Der 43-Jährige engagiert sich auch für seine Heimatstadt Mindelheim in außergewöhnlicher Weise – fürs Nachtleben und für die Kultur. Und was er selbst noch gar nicht fassen kann: Er hat unglaublich viel Rückenwind erfahren.

Seit Ostern 2016 lebt der Journalist wieder in Mindelheim und pendelt jeden Tag nach München. Dabei radelt er punktgenau auf die Minute zum Bahnhof, um nur ja keine Zeit zu verplempern. Bis zum Sommer arbeitete Putz im Jugendmagazin des Bayerischen Rundfunks Puls. Seither gehört er zum Team von Bayern 3, wo er sich vor allem um den Dialog mit den Hörern kümmert. Er leitet die Community-Redaktion.

Markus Putz setzt sich dafür ein, Mindelheim attraktiv für junge Leute zu machen

Mit unterschiedlichen Leuten reden, ihnen zuhören, das ist ohnehin eine seiner Stärken. In seiner Heimatstadt war Markus Putz gleich schmerzlich bewusst geworden, wie überschaubar doch das Angebot für junge Erwachsene ist, die in Mindelheim ihre Freizeit verbringen wollen. Kein Kino, wenig Kneipen und eine sehr vereinzelte Kunstszene abseits von Kunstverein und Museen.

Im Oktober 2017 hat er bei Bürgermeister Stephan Winter vorgesprochen und hat ihm aufgezeigt, wo seiner Meinung nach der Schuh für junge Erwachsene drückt. Kurz danach durfte er vor dem Jugendausschuss sprechen.

Diese Offenheit des Bürgermeisters, aber auch des gesamten Stadtrates, hat ihn nicht nur überrascht. „Das treibt mich an, weiter zu machen“, sagt er.

Der Journalist hat sich in Mindelheim das Jahr über engagiert

Freunde hatten ihn vorher gewarnt, er werde sich aufreiben und am Ende werde nichts herauskommen. Viel Arbeit hat er tatsächlich reingesteckt. Vor allem die Suche nach einem geeigneten Gebäude für alternative Kultur war sehr mühsam in einer Stadt, in der die Wirtschaft brummt und Gewerbeimmobilien einen stolzen Preis haben. In der Georgenstraße in einem früheren Fabrikgebäude kann nun die Kulturfabrik entstehen.

Kleinkunst soll dort für fünf Jahre ein Zuhause bekommen. Fotokünstler sind eingeladen, ihre Werke zu zeigen. Auch Musik soll gemacht werden können. Der Stadtrat hat grünes Licht gegeben und 20 000 Euro für die Nachrüstung genehmigt. Nun müssen die elektrischen Leitungen erneuert und das Haus so hergerichtet werden, dass die Heizung und die Toiletten funktionieren. Noch stehen auch noch letzte Genehmigungen von Bau- und Landratsamt aus.

Ein Projekt für Mindelheim: die Kulturfabrik

Putz drückt aufs Gas. Er will das Projekt möglichst schnell ins Laufen bringen. Wie aber lässt sich das ehrenamtlich organisieren? Er selbst hat Familie und einen Beruf. Und auch Christoph Reß vom Miele-Museum, der ihn unterstützt, hat nur begrenzt Zeit. Zu zweit werden sie das nicht stemmen können. „Wir werden einen Verein gründen müssen“, sagt Putz, obwohl niemand Lust auf Regularien hat, die ein Verein zwangsläufig mit sich bringt. Im Frühjahr will er soweit sein und zählt auf Mitstreiter.

Dass die Bäume trotz des Erfolgs mit der Kulturfabrik nicht in den Himmel gewachsen sind, hat Markus Putz auch erleben müssen. Er regte an, dass zumindest einmal im Monat die Wirte an einem Samstag bis 4 Uhr geöffnet haben dürfen. Der Stadtrat stimmte zu. Bei der Altstadtnacht machten dann alle mit und die Lokale waren voll. Seither stockt die Idee. Denn von den Wirten hat sich nur einer bereit erklärt, auch in Zukunft mitzumachen.

Auch der Mindelheimer Stadtrat ist involviert

Die Stadt will das Thema im neuen Jahr noch einmal angehen. Bürgermeister Winter kündigte schon einmal an, dass sich der Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss mit den verkürzten Sperrzeiten befassen will. Bürokratische Hemmnisse können es eigentlich nicht sein. Dem Ordnungsamt genügt eine einfache Mail. Markus Putz würde am Liebsten selbst die Ärmel hochkrempeln und Kneipenwirt sein. Seit 20 Jahren treibt ihn die Idee um, selbst eine Kneipe aufzumachen. Aber das wird wohl ein Traum bleiben, räumt er ein. Er hat selbst schon gekellnert und weiß, was das für ein kräftezehrender Job ist.

