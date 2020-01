11:22 Uhr

Tatort Internet: Wie Cybercrime auch unsere Region trifft

Kriminelle attackieren und erpressen Firmen, Schulen und Privatleute im Unterallgäu. Spezialisten der Memminger Polizei geben Tipps, wie man sich schützen kann.

Von Thomas Schwarz

Fassungslos sitzt der Mitarbeiter vor seinem PC-Bildschirm: Dort ploppt ein Fenster auf, in dem in englischer Sprache eine Erpressung seiner Firma mitgeteilt wird. Derweil ist die Produktion des Unternehmens bereits von den Kriminellen komplett lahmgelegt worden... Genau dieses Szenario hat sich vor einigen Wochen in Memmingen abgespielt – und es ist kein Einzelfall in unserer Region. Nahezu wöchentlich gibt es Angriffe.

Frank Voigtländer ist Leiter des Kommissariats Cyberkriminalität bei der Kripo Memmingen, das es dort seit zweieinhalb Jahren gibt. Er kennt einige Fälle aus der Region und auch die Gesamtproblematik: „Das Phänomen tritt auch hier regelmäßig auf.“ Dabei sind nicht nur Firmen betroffen, sondern auch Schulen, Behörden und Privatleute. Bundesweit sorgen auch Angriffe auf Krankenhäuser oder andere Infrastruktur-Einrichtungen für Schlagzeilen. Dabei wird Geld üblicherweise in der Crypto-Währung Bitcoin gefordert. Umgerechnet auf Euro bewegen sich die Summen laut Voigtländer zwischen fünf- und siebenstelligen Beträgen – je nach Wert des angegriffenen Ziels.

Hacker greifen gerne Firmen an - auch im Unterallgäu

Firmen seien ein bevorzugtes Angriffsziel für Hacker, erklärt Voigtländer. Wobei Kriminelle nicht nur daran interessiert seien, an das Geld der Unternehmen zu gelangen. „Auch das Ausspähen von technologischem Wissens kann von Bedeutung sein.“

Eine typische Vorgehensweise ist das Verschicken von E-Mails an die betreffende Firma, an die in der Regel eine Datei mit versteckter Schadsoftware angehängt ist. Das können vermeintliche Bewerbungen, Angebote oder sonstige „wichtige“ Dokumente sein. Beim Öffnen des Anhangs wird die Schadsoftware ausgeführt, die sich im Netz des Opfers verbreitet. Dabei können Daten gelöscht oder verschlüsselt werden.

Frank Voigtländer

Es wird auch die übernommene IT-Infrastruktur – wie zum Beispiel die E-Mail-Konten – genutzt, um selbstständig weitere Ziele anzugreifen. Das können auch weitere Firmen sein, mit denen das Opfer im Kontakt war. Denn der Empfänger glaubt, den Absender zu kennen, und öffnet vertrauensvoll den Anhang – und schon nisten sich Viren im Firmensystem ein. Das kann wochenlang ohne Folgen bleiben – bis die Kriminellen über dieses digitale Hintertürchen aktiv werden. Meist werden firmeninterne Daten so verschlüsselt, dass nicht mehr damit gearbeitet werden kann.

Die dafür notwendige Schadsoftware erstellen laut Bundeskriminalamt (BKA) viele Täter nicht selbst. „Auf Marktplätzen im Clearnet, Deepweb und im Darknet werden gegen Bezahlung eine Vielzahl illegaler Angebote gemacht.“ Das BKA nennt das „Crime-as-a-service“ – also Verbrechen als Dienstleistung. Bei diesem Geschäftsmodell werden neben Schadsoftware auch gestohlene Daten oder Anonymisierungsdienste verkauft.

In Memmingen konnte zwei Tage lang nicht produziert werden

Bei der Memminger Firma stand die Produktion zwei Tage still – mit entsprechendem Umsatzausfall. Bis alles wieder reibungslos lief und alle gesperrten Dateien wieder entschlüsselt und damit gebrauchsfähig waren, dauerte es sogar mehrere Wochen. Lösegeld zahlte die Firma allerdings nicht – sondern schaltete die Polizei ein. Spezialisten aus Memmingen, aber auch vom Landeskriminalamt (LKA) waren vor Ort, um einerseits Spuren und Daten zu sichern, aber auch um der Firma zu helfen, wieder arbeitsfähig zu werden. Die betroffene Firma zog aus dem Angriff ihre Lehren und instruierte alle Mitarbeiter mit Warn- und Verhaltenshinweisen. „Jetzt hoffen wir, dass so etwas bei uns nicht wieder passiert“, sagt der Geschäftsführer. Zu dieser Vorgehensweise rät auch Fahnder Voigtländer. Sein Kollege Christian Hoppe ergänzt: „Erpresste sollten nicht zahlen, sondern zur Polizei gehen!“

Dass vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen für Geräte und Prozesse einen positiven Effekt haben, zeigt sich am Beispiel des Phishings im Online-Banking: 2018 wurden laut BKA 723 Fälle zu diesem kriminellen Phänomen gemeldet, was einem Rückgang von nahezu 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Die rückläufigen Zahlen seien darauf zurückzuführen, dass die Banken ihre TAN-Verfahren weiterentwickelt und Sicherheitslücken geschlossen hätten.

Computernutzer sollten grundsätzlich misstrauisch sein

IT-Spezialist Hoppe rät nicht nur Firmen, immer aktuelle Software zu nutzen – dazu zählt auch das Betriebssystem – sowie Back-ups, die vom regulären Netz getrennt sind – also externe Server oder Festplatten. Das koste zwar Geld, sei aber immer noch billiger als zum Beispiel ein Produktionsausfall. Grundsätzlich sollten IT-Nutzer misstrauisch sein. Denn gerade bei größeren Firmen geben sich die Kriminellen auch mal als eigene IT-Mitarbeiter mit dem Hinweis aus, sie wollten helfen und bräuchten dazu die Zugangsdaten für den PC.

Fahndungserfolge gibt es auch. Denn die Kriminellen kommunizieren mit der erpressten Firma in der Regel per Mail, es gab aber auch schon telefonische Kontakte. Diese Wege versuchen die Fahnder zurückzuverfolgen – meistens gehen sie über mehrere Stationen im Ausland. Daher arbeiten die deutschen Behörden international mit anderen Fahndern und IT-Spezialisten zusammen. Und wer sind die Täter? Eine pauschale Aussage sei schwer zu machen, so Voigtländer. Da kämen durchaus kriminelle Organisationen in Frage. Aber auch „junge, experimentierfreudige Leute, die das schnelle Geld machen wollen“.