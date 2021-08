So steht es um die Türkheimer Finanzen

Plus Der Gemeinderat Türkheim hat Millioneninvestitionen auf den Weg gebracht. Nun wurden auch die finanziellen Weichen gestellt. Was das für Unternehmer und Verbraucher vor Ort bedeutet.

Waaghaus, Kindergärten, Grundschule, Sozialwohnungen, Neubaugebiete, Kläranlagensanierung – die Liste der Investitionen der Gemeinde Türkheim ist lang – und teuer. Gut zehn Millionen Euro muss Türkheim dafür unterm Strich in die Hand nehmen. Dennoch haben es Kämmerer Claus-Dieter Hiemer und Christian Schöffel geschafft, einen Haushalt zu zimmern, der ohne Kreditaufnahme auskommt. Und auch an der Steuerschraube muss nicht gedreht werden. Kann Hiemer zaubern?