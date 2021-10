Türkheim

vor 17 Min.

Tradition und Moderne treffen sich bei Kunst-Ausstellung im Kleinen Schloss

Plus Die vierte Ausstellung von „Kunst aus Schwaben“ im Kleinen Schloss in Türkheim bietet ein erstaunliches, publikumsfreundliches Spektrum.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Die zweite Kunstausstellung in diesem Jahr in Türkheim wird am Samstag, 9. Oktober, in den Barockräumen des Kleinen Schlosses für das Publikum geöffnet. Ohne große Eröffnungsfeier – das verbietet Corona – können gut vier Wochen lang die Werke bayerisch-schwäbischer Künstler angeschaut werden. Veranstalter ist wie auch schon bei den drei vorausgegangenen „Kunst aus Schwaben“- Ausstellungen der Förderkreis Türkheim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .