Türkheim

vor 16 Min.

Türkheimerin erhält heute Bundesverdienstkreuz am Bande

Sandra Zacher-Schweigert wird heute von Sozialministerin Carolina Trautner mit dem Bundesverdienstkreuzes am Bande ausgezeichnet. Da gratuliert auch Türkheims Bürgermeister Christian Kähler gerne.

Plus Ehrenamt und Engagement sind für sie selbstverständlich: Die Türkheimerin Sandra Zacher-Schweigert bekommt eine hohe Auszeichnung der Bundesrepublik.

Von Franz Issing

„Da hat sich doch irgend so ein Spaßvogel mit mir einen üblen Scherz erlaubt“, dachte Sandra Zacher-Schweigert, als ihr im Oktober 2020 ein Schreiben der Bayerischen Staatskanzlei ins Haus flatterte, in dem Ministerpräsident Markus Söder ihr die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande ankündigte.

