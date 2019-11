vor 37 Min.

Türkheimer Weihnachtsmarkt 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Der Türkheimer Weihnachtsmarkt 2019 findet an zwei Wochenenden statt. Hier die Infos rund um Start, Öffnungszeiten und Termine in Türkheim im Unterallgäu.

Das Schloss ist auch 2019 wieder die romantische Kulisse für den Weihnachtsmarkt in Türkheim. Im Schlosshof wird an den Ständen Lebkuchen, Glühwein und viel mehr angeboten - natürlich auch Handwerkskunst, sodass hier einige Besucher sicherlich auch noch Weihnachtsgeschenke finden werden

Wann ist der Start? Was sind die Termine und die Öffnungszeiten beim Türkheimer Weihnachtsmarkt 2019? Hier gibt es die Infos.

Weihnachtsmarkt Türkheim 2019: Start-Termin für den Markt im Unterallgäu

Der Weihnachtsmarkt in Türkheim beginnt am Samstag, 30. November 2019. Er beginnt an dem Tag um 16 Uhr und läuft bis um 20 Uhr. Um 18 wird es am ersten Tag auch den Nikolauseinzug geben, hinter dem der Klausen- und Traditionsverein steht.

Türkheimer Weihnachtsmarkt 2019: Termine und Öffnungszeiten

Insgesamt findet der Weihnachtsmarkt 2019 in Türkheim an vier Terminen statt - nämlich an zwei Wochenenden. Die Öffnungszeiten unterscheiden sich dabei leicht. Daher geben wir hier einen Überblick:

Samstag, 30. November 2019: 16 bis 20 Uhr

Sonntag, 01. Dezember 2019: 15 bis 20 Uhr

Samstag, 07. Dezember 2019: 16 bis 20 Uhr

Sonntag, 08. Dezember 2019: 15 bis 20 Uhr

Die vier Termine beim Weihnachtsmarkt in Türkheim reichen Ihnen nicht? Dann können Sie in der Region noch viele weitere Märkte besuchen. Manche sind klein und gemütlich, andere haben ein größeres Format wie zum Beispiel des Christkindlesmarkt in Augsburg. Einen Überblick über die Weihnachtsmärkte der Region inklusive einer Karte finden Sie hier: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (sge)

