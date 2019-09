vor 23 Min.

Unfall mit Milchlaster: Mann bei Eppishausen verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Lkw und dem Anhänger eines Milchlasters ist zwischen Eppishausen und Könghausen ein 55-Jähriger verletzt worden.

Von Max Kramer

Am frühen Montagnachmittag fuhr ein 60-jähriger mit seinem Milchlaster von Eppishausen aus in Richtung Könghausen. In einer Rechtskurve kam dem Milchlastfahrer ein 55-jähriger Lkw-Fahrer entgegen. Da der Milchlastfahrer bemerkte, dass die Fahrbahn sehr schmal ist, fuhr er nach rechts ins Bankett. Der Anhänger des Milchlasters stellte sich daraufhin quer und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Hoher Schaden nach Unfall mit Milchlaster bei Eppishausen

Der 55-jährige Lkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in den Anhänger. Der Lkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß nur leicht verletzt. Der Lkw und der Anhänger des Milchlasters mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 23.000 Euro.

