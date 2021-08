Ein Auf und Ab am Holzmarkt im Unterallgäu

Plus Sturm „Sabine“ hat der Forstbetriebsgemeinschaft Mindelheim im vergangenen Jahr viel Arbeit beschert. Und es gibt auch eine unerfreuliche Neuerung.

Sturm „Sabine“ hat im vergangenen Jahr nicht nur die Wälder, sondern im Anschluss auch den Holzmarkt kräftig durcheinandergewirbelt. Das wurde in der Sitzung der Forstbetriebsgemeinschaft Mindelheim (FBG) deutlich, die jüngst in Breitenbrunn stattfand. Die vielen umgestürzten Bäume bescherten der FBG eine Menge Arbeit – und ein unerfreuliches Novum.